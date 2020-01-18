Yeni İnfaz Yasayla Birlikte 42 bin Kişi Tahliye Olacak

Adalet Bakanlığı, yeni infaz düzenlemesi konusunda yaptığı çalışmada sona geldi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapıldı.

Erdoğan, birkaç hafta içerisinde yeni infaz düzenlemesinin Meclis'e geleceğini açıkladı.

Gözler şimdi Meclis'te..

42 BİN TAHLİYE

Adalet Bakanlığı'nın hazırlayacağı teklifin yasalaşması durumunda cezaevleri büyük ölçüde boşalacak.

İlk etapta tahliye olacakların sayısının 42 bin olacağı öngörüldü.

PEKİ YENİ YASA NELER GETİRİYOR

10 yıl hapis cezası alan kişi, mevcut sistemde 5 yıl 8 ayı cezaevinde geçiriyordu.

Yeni sistemle birlikte 10 yıl hapis cezası alan kişi 4 yıl cezaevinde kalacak ve koşullu serbest kalacak.

Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlar ve mükerrer suçlar bu kapsama alınmayacak.

Eski sistemde 1 yıl 8 ayın altında ceza alan kişiler, cezaevine girmiyordu, bu sistem de değiştirildi.

1 ay ceza alan kişi bile cezaevine girecek ve 12 gün yatacak.

1 yıl ve altında ceza alanlar talep etmeleri halinde, geceleri cezaevine girerek cezalarını çekecek ya da hafta sonu cezaevine girerek cezasını çekecek. Mevcut sistemde, 6 ay altındaki cezalarda böyle bir uygulama vardı.

70 yaşın üzerindeki bir kişi, 2 yıla kadar olan cezalarını evde çekebilecek. Bu kişilerin takibi elektronik takip sistemi ile yapılacak. 75 yaş üzerindekiler için ise bu sınır 4 yıl olacak.

Doğum yapan bir kadın, doğumun üzerinden 1,5 yıl geçmeden cezaevine alınmayacak. 1,5 yıl erteleme olacak.

Doğum yapan kadınların aldığı ceza 3 yılın altında ise, bu cezalar tamamen evde çekilecek.

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©