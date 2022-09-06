Yeni icra ve haciz düzenlemesi, Soru ve cevaplarla..

Daha önce ana hatları ile açıklanan icra düzenlemesinin detayları gün yüzüne çıkmaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, icra dosyalarının belirli bir kısmının devlet tarafından ödenerek dar gelirli vatandaşın rahatlatılacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında dile getirdiği dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulmasına dönük düzenlemenin kısa süre içinde hayata geçirileceği aktarıldı.

Düzenlemenin detayları

İcra ve haciz konusunda yapılacak düzenlemenin detayları şöyle:

Ne zaman gündeme gelecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ekim ayındaki açılışının ardından Genel Kurul'un ilk gündem maddelerinden olacak yasa teklifi ile değerlendirilecek.

Ne kadarlık borçları kapsayacak?

İcra takibine yol açan 2 bin lira ve altındaki borçları kapsayacak.

Yasa değişikliğinin TBMM'de kabulü ve Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından icra takibindeki 2 bin liraya kadar olan bireysel borçları devlet üstlenecek.

Hangi borçlar silinecek?

Paket kapsamında temel ihtiyaçlar olarak kabule dilen elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar bulunuyor.

Kaç dosya tasfiye edilecek?

Yaklaşık 10 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.

Kimler yararlanacak?

Dile getirilen paket, dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarını çözüme kavuşturulacak.

Hangi dönemleri kapsayacak?

15 Ağustos'tan önceki icra dosyalarını kapsayacak.

İkinci bir kez daha yapılacak mı?

Sadece bir kez uygulanacak. Gecici bir karar olarak kabul edilecek.

Ne zaman hayata geçirilecek?

Düzenleme ekimde karar verildikten kısa süre içinde hayata geçirilecek.

Çalışmaya hangi Bakanlıklar katkı verdi?

Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları.

Çalışmayı hangi Bakanlık yürütecek?

Teknik çalışmasının ardından kabineye sunulan taslağa yönelik hazırlıklar, Adalet Bakanlığınca yürütülüyor.

Borçlar nasıl ödenecek?

Çalışmaya göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacaklar gider gösterilerek vergiden düşürülebilecek.

Hangi kurumlara olan borçları kapsayacak?

Düzenlemenin kapsamında, gerçek kişilerin varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlara olan borçları bulunacak.

Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da tasfiye edilecek borçlara dahil.

Kaç kişiyi kapsayacak?

İcra takibine uğrayan yaklaşık 5,5 milyon vatandaş icra takibinden kurtulacak.

Toplam ne kadarlık bir borç silinmiş olacak?

Düzenleme kapsamında vatandaşların 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulması öngörülüyor.

İcradan kurtulmak için başvuru şartı var mı?

İcradaki dosyasını kapatmak ya da borcun 2 bin lirasına kadar olan kısmı sildirmek için müracaata gerek kalmadan, otomatik olarak işlem yapılacak.