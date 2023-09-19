Yeni Bakanlıklar Listesi (GÜNCEL) 2024

2023’de dünyada neler oldu, Türkiye’de neler yaşandı? Türkiye'de 2023 çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçti, 2023’e damga vuran, tüm dünya ajanslarının son dakika olarak duyurduğu olayları tüm detaylarıyla sizler için derledik.