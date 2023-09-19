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Yeni Bakanlıklar Listesi (GÜNCEL) 2024
2024 Değişen Bakanlıklar Hangileridir?, 2024 yılı bakanlıklar listesi, 2024 bakanların isimleri, Birleştirilen Bakanlıklar 2024, Bakanlar Kurulunu Görev Alanı, 2024 Yılı Bakanlıklar ve Bakanlar