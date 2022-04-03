Yazın Giyilebilecek Tesettür Mayo Modelleri ve Çeşitleri

Tesettür mayo modelleri yaz sıcaklarının kendini göstermesi ile birlikte seçilmeye başladı. Deniz sezonu ve havuz sezonu açılmışken, plaj trendlerini yakından takip eden tesettürlü bayanlar yeni sezon haşema modellerine bakmaya başladı. Yalnızca tesettürlü bayanlar değil her kesimden bayanların güneşten korunmak için tercih ettikleri tam kapalı tesettür mayo ve yarı kapalı tesettür mayolar sayesinde deniz ve güneşin keyfini çıkarabilirsiniz. Genç tesettür mayo modelleri ve fiyatları hakkında detaylı ve geniş bilgi alabilmek için Mayovera markası internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Plajların Yeni Gözdesi Tesettür Mayo Modelleri

Tam kapalı tesettür mayo modelleri ve yarı kapalı tesettür mayo modelleri farklı alan ve mekanlarda bayanlar tarafından tercih ediliyor. Tam kapalı tesettür mayo modelleri genellikle halka açık plajlarda bayanların giydiği deniz kıyafetleri oluyor. Yarı kapalı tesettür mayo modelleri ise bayanlara özel havuz ve plajlar ile kaplıcalarda tercih ediliyor.

Tam kapalı tesettür mayolar, eşarp, bone, tunik ve pantolondan oluşuyor. Bunun dışında ayak bileğinde biten elbise şeklinde tesettür mayolar da tasarımlar arasında yer alıyor. Yarı kapalı mayo modelleri ise şort, etek, kapri tayt, tayt, askılı bluz, yarım kollu tişört, uzun kollu tişört ve tulum gibi parçaların bir araya gelmesinden oluşuyor. Bu parçalar farklı biçimlerde birbirleri ile kombinlenebiliyor.

Çiçek desenli, pul işlemeli, payetli, geometrik desenli, düz renkli, büzgülü, leopar desenli, şal desenli ve zebra desenli onlarca farklı ürün arasından zevk ve beğenilerinizin doğrultusunda seçim yapmak mümkün oluyor. Farklı model ve renklerde üretilen tesettür deniz bonesi modelleri ise şık kombinlerinizi tamamlayıcı bir unsur oluyor.

Tesettür Mayo Modelleri Seçimi Nasıl Yapılmalı?

Açık renkli tesettür mayolar genellikle güneş ışığı geçirgenliğinden dolayı vücut hatlarını belli ettiği için koyu renk mayoları tercih etmelisiniz. Beyaz, ekru, pudra pembesi, uçuk mavi, uçuk sarı gibi renk tonları işte bu yüzden çok ideal seçimler olmaz. Terletmeyen, vücuda nefes aldıran, cildinizi tahriş etmeyen, kolay kuruyabilen, güneşte rengi solmayan, vücuda yapışmayan, vücut hatlarını belli etmeyen, esnek ve elastik tesettür mayoları seçerseniz hem şık, hem uzun ömürlü hem de kullanışlı ve rahat seçimler yapmış olacaksınız. Tesettür mayolar, hassas kumaşlar olduğu için genellikle elde yıkanabilen modeller satın alınmalıdır. Uzun ömürlü, sağlam ve dayanıklı kumaşlardan imal edilen tesettür mayoları yıllarca kullanabilmeniz mümkündür. Bunun dışında vücut tipinizi, boyunuzu ve kilonuzu göz önünde bulundurarak haşema modellerini tercih etmeniz çok büyük bir önem taşır. Eğer fazla kilolarınız varsa bunları ustalıkla gizleyecek ve kamufle edecek modelleri bulabilirsiniz. Kalça ve basen bölgesinde fazla kiloları olan bayanlar tunik ve pantolon gibi ikili mayoları tercih edebilir. Karın bölgesinde fazla kiloları olan bayanlar ise bel bölgesinde kalın bir kemeri bulunan etekli modelleri kullanabilir.