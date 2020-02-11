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Yazı işleri müdürü adliyeyi havaya uçuracaktı

Yazı işleri müdürü adliyeyi havaya uçuracaktı
11 Şubat 2020 Salı 01:47

Yazı işleri müdürü adliyeyi havaya uçuracaktı

Olay 10 Şubat pazartesi günü, Silopi ilçesinde Silopi Cumhuriyet Başsavcısı'nı telefonla arayan bir kişinin ihbarı üzerine ortaya çıktı İlçe Adliyesinde Yazı İşleri Müdürü olarak yetkili kişi olan B.Ç.'nin 4 ay önce definecilik yapabilmek adına 45 kaya kırıcı olarak tabir edilen patlayıcı maddeyi  temin ettirdiğini ve B.Ç.'nin patlayıcıyı Silopi Adliyesi'nde döşediğini ihbar  sırasında anlattı . E.A.'nın ihbarının ardından polis ekipleri adliye binasında arama yaptı.sonrasında Adliye'de yer alan bilgi işlem odasında 4 kilo 400 gram patlayıcı yakalandı.  Yazı İşleri Müdürü sıfatında iş yapan B.Ç.,'nin  ihbarının üzerine harekete geçen polis ekipleri, bina içinde yapılan aramada 4 kilo 400 gram patlayıcı ele geçirildi. B.Ç. ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan patlayıcı  madde ve işyerine zarara teşşebüs suçlaması ile gözaltına alınan B.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise alüminyum folyo içerisine sarılı 1 patlayıcı madde, 3 balya halinde 29 bin 805 dolar bulundu. Operasyonu genişleten terörle mücadele ekipleri, B.Ç.'nin dışında 6 şüpheliyi daha ele geçirdi . Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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