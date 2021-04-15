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Yaz aylarının lezzetli içeceği soğuk reyhan şerbeti! Nasıl Yapılır Sizler için Hazırladık

Osmanlı'dan gelen bir saray lezzeti olan reyhan şerbeti adeta bir vitamin deposu. Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak lezzetli içeceğin tarifini sizin için hazırladık.

Yaz aylarının lezzetli içeceği soğuk reyhan şerbeti! Nasıl Yapılır Sizler için Hazırladık
15 Nisan 2021 Perşembe 22:49

Geçmişten günümüze hem lezzeti hem sağlığa faydası ile her devrin sevilen içeceği olan reyhan şerbetini yaz günlerinde rahatlıkla içebilirsiniz.

REYHAN ŞERBETİ İÇİN MALZEMELER NELER?

1 demet reyhan

1,5 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı silme limon tuzu

2 litre sıcak su

REYHAN ŞERBETİNİN YAPILIŞI

Reyhanı güzelce yıkayın. Bir tencere veya bir sürahinin içine şeker, limon tuzu koyun ve üzerine kaynar sıcak su dökün. Toz şeker ve limon tuzu eriyinceye kadar kaşıkla karıştırın. Birkaç parçaya bölünmüş reyhanı ilave edip karıştırın. Üzerini örtün ve 3-5 saat bu şekilde bekletin. Ertesi gün ince bir tel süzgeçten geçirin. İyice soğuması için dolaba kaldırın. Reyhan şerbetini içine bolca buz koyarak servis edebilirsiniz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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