0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
1
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0

Yavuz Ağıralioğlu: İktidarı değiştiremiyorsak, iktidara oy verip muhalefeti değiştirelim

Eski İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, muhalif seçmende, "Muhalefete oy verip iktidarı gönderemiyorsak, iktidara oy verip bu beceriksiz muhalefeti gönderelim." algısının oluştuğunu söyledi.

Yavuz Ağıralioğlu: İktidarı değiştiremiyorsak, iktidara oy verip muhalefeti değiştirelim
Kamusaati
Kamusaati
21 Mayıs 2023 Pazar 00:57

14 Mayıs'ta yapılan seçim ile birlikte ilk tur, yüzde 49.5'lik oy oranıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Sandıklardan hiçbir adaya yüzde 50+1'lik oy çıkmadığı için seçim 2. tura gitti.

Muhalefette ise açık yenilginin ardından tartışmalar sürüyor. Muhalif seçmende de hayal kırıklığı söz konusu.

"Muhalif seçmende 'İktidarı değiştiremiyorsak, muhalefeti değiştirelim' duygusu oluştu"

CNN Türk'te konuşan Eski İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, muhalif seçmende oy tercihinin değiştiğine dair açıklamalarda bulundu.

Ağıralioğlu şöyle konuştu:

"Benim şöyle bir hissiyatım var. Bu kadar avantajlı şartlarda, iktidarın muhalefeti değiştirememesi, muhalif seçmende şöyle bir duygu oluşturabilir; 'Biz bu kadar derdin, ekonomik sıkıntının, problemin arasında bu değişim umudumuzu bu muhalefetle yönetip iktidarı değiştiremiyorsak, acaba bu iktidara oy verip muhalefeti mi değiştirsek?' duygusu oluştu. Yani 'İktidara oy vereceğiz ve bu beceriksiz muhalefetten kurtulacağız.' "

"Muhalif seçmen, 'Biz bunlara oy verdik iktidarı değiştirsinler diye bunlar hem değiştiremedi hem de utanmıyorlar' diyor"

Ağıralioğlu ayrıca şunları söyledi:

"Bu şartlarda iktidarı muhalefetin oylarıyla değiştirme imkanı değişimin umududur. Muhalefet açısından bu kadar güzel şartlar varken, değişimin değişimin yolu bu kadar kolayken, bunu beceremeyen 'Beceriksiz muhalefet, iktidarı değiştiremiyorsa, bu beceriksiz muhalefetten iktidara destek olarak kurtulabiliriz' duygusu var. 'Biz bunlara oy verdik ikltidarı değiştirsinler diye bunlar hem değiştiremedi hem de utanmıyorlar.' 'O zaman biz bunlara oy verelim bunlardan kurtulalım' duygusu oluştu şu anda."


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Millet İttifakı'nı kızdıracak 2. tur yorumu: Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanamaz
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Millet İttifakı'nı kızdıracak 2. tur yorumu: Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanamaz
0
CHP Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar, depremzedelerin haberini yapan gazeteciye el hareketi çekti
CHP Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar, depremzedelerin haberini yapan gazeteciye el hareketi çekti
0
Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler
Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.