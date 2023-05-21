Yavuz Ağıralioğlu: İktidarı değiştiremiyorsak, iktidara oy verip muhalefeti değiştirelim

14 Mayıs'ta yapılan seçim ile birlikte ilk tur, yüzde 49.5'lik oy oranıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Sandıklardan hiçbir adaya yüzde 50+1'lik oy çıkmadığı için seçim 2. tura gitti.

Muhalefette ise açık yenilginin ardından tartışmalar sürüyor. Muhalif seçmende de hayal kırıklığı söz konusu.

CNN Türk'te konuşan Eski İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, muhalif seçmende oy tercihinin değiştiğine dair açıklamalarda bulundu.

Ağıralioğlu şöyle konuştu:

"Benim şöyle bir hissiyatım var. Bu kadar avantajlı şartlarda, iktidarın muhalefeti değiştirememesi, muhalif seçmende şöyle bir duygu oluşturabilir; 'Biz bu kadar derdin, ekonomik sıkıntının, problemin arasında bu değişim umudumuzu bu muhalefetle yönetip iktidarı değiştiremiyorsak, acaba bu iktidara oy verip muhalefeti mi değiştirsek?' duygusu oluştu. Yani 'İktidara oy vereceğiz ve bu beceriksiz muhalefetten kurtulacağız.' "