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Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı

Ankara'da lise öğrencisi genç, annesinin yatak odasından duyduğu sesler üzerine içeriye girdi. Burada annesi ve annesinin erkek arkadaşını gören genç, adamla tartışmaya başladı. Çıkan arbedede annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan lise öğrencisi gözaltına alındı, yaralanan şahsın durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı
11 Şubat 2021 Perşembe 01:22

Olay, saat 03.30 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi Emre T. (19), evde bilgisayar oyunu oynadığı sırada yatak odasından sesler duydu. Bunun üzerine odaya giren genç, içeride annesi Badegül T.'nin yanında gördüğü Enis Y. ile tartışmaya başladı.

ODADA YAKALADIĞI ADAMI 3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine yere düşen Emre T., eline geçirdiği bıçakla Enis Y.'yi 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Yaşanan arbedede de elinden yaralanan liseli genci olay yerine çağırdığı arkadaşları sakinleştirdi. Emre T.'nin elindeki bıçağı alan ve kavgayı ayıran arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

Annesi ve sevgilisini odada yakalayan genç dehşet saçtı

YARALANAN ŞAHSIN DURUMU AĞIR DEĞİL

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bıçak darbeleriyle yaralanan Enis Y.'nin durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

Annesi ve sevgilisini odada yakalayan genç dehşet saçtı

ANNE, OĞLUNU UNUTTU

Badegül T.'nin yaralı arkadaşı Enis Y.'nin başında beklemesi ve elinden yaralanan lise öğrencisi oğlunu unuttuğu anlar görenleri şaşırttı. Yaralı Enis Y. ambulansa taşınana kadar başında bekleyen kadın, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Annesi ve sevgilisini odada yakalayan genç dehşet saçtı

"ODADAN DEĞİŞİK SESLER DUYUYORUM"

Şüpheli lise öğrencisi Emre T.'nin arkadaşı Oğuz Karatekin, "Evden çıktık işe gidiyorduk. Arkadaşımız aradı bizi. Annemin yanında birileri var herhalde odadan değişik değişik sesler duyuyorum dedi. Bende sakin ol geliyorum dedim. Geldim hemen buraya. Geldiğim de kavga ediyorlardı. Bıçaklamıştı. O esnada biz polisi aradık. Arkadaşımın elinden kurtardım adamı. Adam yerde yatıyordu. Arkadaşım yatak odasında yakalamış. Evde kimse yok sanıyormuş. Bizde ayırdık" dedi.

Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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