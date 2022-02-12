Yastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırılıyor

Bakan Nurettin Nebati, yastık altındaki altının değerlendirilmesine yönelik sistemi anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda daha önce açıklanacağı bilgisini paylaştığı ekonomi paketini duyurdu.

Bu sistemde arzu eden vatandaşa ait altınlar; sertifikalı kuyumcular, Darphane ve bankalar aracılığı ile işçilik değeri düşmeden alınarak muhafaza edilecek. Vatandaş sistemden ayrıldığında herhangi bir kayba uğramayacak.

"YASTIK ALTI ALTINLAR SİSTEME KAZANDIRILACAK"

Bakan Nebati yeni paketi açıklarken "Bugüne kadar yastık altı altının ekonomiye kazandırılmaya çalışılan yatırımlarda bütüncül bir sistem yürütülmedi. Bu amaçla bugüne kadarki çabaları toplulaştırılacak 2022 Mart'ta 81 ilde en az bir adet olmak üzere kuyumcuların dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz. Toplamda 1.500'ün üzerinde kuyumcu sisteme dahil olacak. Yıl sonunda en az 10 bin kuyumcu devreye girecek. Banka ve Darphane de sisteme dahil olacak." dedi.

"ALTINLAR GÜVENLE TESLİM EDİLEBİLİR"

Bakan Nebati, vatandaşların fiziki altınlarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebileceğini bildirdi.

"ALTINLARIN DEĞERİ KORUNACAK"

Yastık altı altının değerlendirilmesi için yapılacak çalışmalara değinen Bakan Nebati, "Sisteme kazandırılan altınların Karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanılabilecek." dedi.

"ALTINLAR FİZİKİ OLARAK GERİ ALINABİLECEK"

Nebati, yeni uygulama kapsamında finansal sisteme kazandırılan altınların talep edilmesi halinde fiziki olarak geri alınabileceğini bildirdi.

Bakan Nebati'nin anlatımında öne çıkanlar:

"Yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıran modellerin bütüncül bir yaklaşımla uygulamaya alınmasını, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yurt içi tasarrufların geliştirilmesini, yurt içi tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini ve TL'nin tasarruflarının cazibesinin artırılmasını amaçalayan bir tasarruf sistemi modeli.

Yeni sistemde mevduat bankaları sistemin içinde olacak ve kamu bankaları da sisteme destek verecek. Vatandaşın sistemden faydalanması için tanıtım faaliyetleri yürütülecek."