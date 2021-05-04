Ramazan Bayramı yavaş yavaş yaklaşırken bayram ikramiyesi konusu bir kez daha gündemde. Emekli vatandaşlara bayram ikramiyesinin verilecek olması nedeni ile yaşlılık aylığı alanlarda kendilerini ikramiye verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki yaşlılık aylığı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Emekli vatandaşlara Bayram öncesinde devlet tarafından ödenen bayram ikramiyesi yaşlılık aylığı alan vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. Yaşlılık aylığı alan milyonlarca kişi yaşlılık aylığı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi sorusunun yanıtına öğrenmeye çalışıyor. Peki yaşlılık aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Yaşlılık aylığı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?

Yaşlılık aylığı alan milyonlarca kişi son günlerde gündeme gelen bayram ikramiyesi konusunu merak ediyor. Ramazan Bayramı ve kurban bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyesi sadece emekliler için açılmış bir kalem. Yani yaşlılık aylığı alan vatandaşlara bayram ikramiyesi verilmiyor.

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere 1100 TL olarak ödenecek bayram ikramiyesi bu haftadan itibaren hesaplara yatırılacak. Emekli vatandaşının kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak ödemeler bayram öncesine kadar tamamlanacak.