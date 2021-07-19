Yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme tutarları Temmuz'da ne kadar arttı?

Türkbükü'nde ünlü bir otelde, 18 yaşındaki M.Ö. isimli genç kız, barda tanıştığı 19 yaşındaki B.D.'nin tecavüzüne uğradı. Gece yarısı otel karışırken, ağlayarak yardım isteyen genç kız, jandarma tarafından hastaneye götürüldü. Tecavüz eden sapık ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.