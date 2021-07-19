Yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme tutarları Temmuz'da ne kadar arttı?

2022 sayılı Kanun kapsamında Temmuz ayından itibaren;
1- Engel oranı %70-%100 olanlara 5.253* 0,179797 = 944,47 TL,
2- Engel oranı %40-%69 olanlara 3.502 * 0,179797 = 629,64 TL,
3- 18 yaş altı engelli yakını aylığı 3.502* 0,179797 = 629,64 TL,
4- Yaşlılık aylığı 4.387* 0,179797 = 788,76 TL, tutarında ödeme yapılacaktır.
Eğer K Cetveli’ndeki göstergeler dikkate alınmaz da 2022 sayılı Kanun’a bakılırsa ödenecek tutarlar yanlış hesaplanacaktır. Maalesef K Cetveli’ndeki göstergeler bazen ilgili kanunlara işlenmemektedir.