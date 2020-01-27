Yasak Elma'nın Aile İçi Birlik ve sadakat kurallarına Aykırılığı Patladı!Yasak Elma'da Halit ve Leyla'nın aşk yaşaması izleyiciyi çileden çıkardı Diziden Tiksindirdi işte Yasak Elma 66.Bölümünden Çarpıcı Detaylar...

Yasak Elma'nın Aile İçi Birlik ve sadakat kurralarına Aykırılığı Patladı!

Yasak Elma'nın Aile İçi Birlik ve sadakat kurallarına Aykırılığı Patladı!Yasak Elma'da Halit ve Leyla'nın aşk yaşaması izleyiciyi çileden çıkardı Diziden Tiksindirdi işte Yasak Elma 66.Bölümünden Çarpıcı Detaylar...

Her bölümde ayrı bir entrikanın oluştuğu Fox Tv nin Vasat dizisi olan Yasak Elma yeni bölüm yayınlandı. Dizide yer alan çoğu kadınla bu zamana kadar ilişkisi olan Halit, şimdi de İstanbul'a yeni taşınan asistan olarak eşinin işe aldırdığı Leyla ile aşk yaşamaya başladı. Halit ve Leyla arasında alevlenen ilişki ise, izleyici kitlesinin tepkisini çekti yuhalandı

Tv de yer almaya başladığı ilk pazartesi akşamından itibaren oluşan durumlar entrikalar aşklar ve bayan oyuncuların kullandığı giysiler ile adından söz ettiren Yasak Elma dizisinin 66. yeni bölüm ü yayınlandı. Tanıtıma damga vuran sahne ise Leyla ile Halit'in öpüşme anı oldu.

Ve acaba Dizi yol katederken Halit Leyla İle de Bir izdivaç Kuracakmı? Merak edilen konular arasında

İzleyici Tiksindiğini gerçekevlilik hayatına aykırılık ve bie bağlamda da aile içi sadakat ilişkilerine aykırılık teşkil ettiğide alalen ortadadır..

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