YASAĞI İHLAL EDEN GENÇLERDEN POLİSE HAİN SALDIRI

İstanbul'da küçükçekmece de hem yasağa uymadılar hem pişkinlik yaptılar üstünede polisimize saldırdılar!

Dün akşam saatlerinde toplam 31 ilimizde sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından,Tüm büyükşehirlerimiz de ve Zonguldak ilimizde bütün vatandaşlarımız yasağa titizlikle uyuyor.Yasağı delenler hakkında hem idari para cezası hem de hapis cezası bile söz konusu!

HALKIN SAĞLIĞINI HİÇE SAYIP SOKAĞA ÇIKTILAR

İstanbul ilimizde, Küçükçekmece ilçesinde,hem yasağı hiçe saydılar hem de halkın sağlığını tehlikeye atabilecek şekilde dışarı çıkan gruba polis müdehale etmek istedi.Uyarılara sinirlenen ve 6 kişi olduğu bildirilen gruptan birkaç kişi polise sözlü sataşmaya başladılar!

GÖRGÜ TANIKLARI: POLİS SADECE EVLERİNE DÖNÜN ÇAĞRISI YAPTI

Sokakta yasağı takmayarak, yasağı ve sağlığımızı hiçe sayan gençler,polisin evinize dönün çağrısına tepkide bulundular!İlk önce hiçbir ceza ve yaptırım uygulanmayan gençlere,polisimiz sadece evinize dönün uyarısı yapmış.

UYARI DİKKATE ALMAYAN GRUP POLİSE SALDIRDI!

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Öğleden sonra Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde sokağa çıkma yasağını kontrol eden polis ekipleri, sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba "evlerinize dönün" uyarısında bulundu. Uyarıları dikkate almayan grup ile polis arasında tartışma yaşandı.

Tartışmada gruptakiler polise saldırdı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Tüm yasakları hiçe sayıp,birde polise saldıran gruba derhal müdahele edildi ve polis havaya ateş açtı.Grubun polise saldırması üzerine olay yerine pek çok ekip gönderildi ve gruptakilerin tamamı paketlenip emniyete götürüldü.