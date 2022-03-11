Yarın seçim olsa: İşte son anket sonuçları! 11 Mart 2022

MAK Danışmanlık, Şubat ayı içerisinde yapılan son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı. İşte son anket sonuçları...
Ankette katılımcılara "Yarın genel seçim olsa (milletvekili seçimi) oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' sorusu yöneltildi.
Kararsızların matematiksel dağılımı yapılmaksızın verilen cevaplar içerisinde son altı ay boyunca Gelecek, DEVA, HÜDA PAR, Demokrat Parti, BTP ve YRP yükseliş trendiyle dikkat çekiyor.
Kararsızların matematiksel dağılımı sonrası AK Parti’nin oy oranı yüzde 31,1 , CHP yüzde 25,5, İYİ Parti yüzde 14,8, MHP yüzde 7,2, HDP yüzde 9,1, DEVA Partisi yüzde 3,4, Gelecek Partisi yüzde 2,6, Saadet Partisi yüzde 1,3 , HÜDA PAR ise yüzde 0,9 oldu.
Ankette katılımcılara “Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi ittifakın adayına oy vereceksiniz” sorusu da yöneltildi. “Millet ittifakının adayına” diyenlerin oranı yüzde 38, “Cumhur ittifakının adayına” diyenlerin oranıysa yüzde 36 çıktı. “Bu ittifakların dışında farklı bir adaya verebilirim” diyenler yüzde 9 oldu.