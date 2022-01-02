Yarın Okullar Tatil mi? Ocak 2022 Kar Tatili olan İller

Yarın Okullar tatil mi? Kar yağışı sonrasında öğrenciler kar tatilini merak ediyor. Peki Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İstanbul okullar tatil mi?, Bursa, Tekirdağ, Edirne, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Kastamonu ve Zonguldak'ta okullar kar nedeniyle tatil mi?, işte kar tatili olan iller ve ilçeler tam liste
Yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başlaması aksayabilir, Bazı illerde okullar tatil edilme ihtimali bulunuyor
02 Ocak 2022 saat 19,00 a kadar, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden ve valiliklerden bir açıklama gelmedi gelirse yayınlayacağız.