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Yarın Okullar Tatil mi? İNCESU 13 Şubat 2020 Perşembe Kar Tatili oldu Mu?13 ŞUBAT PERŞEMBE okullar tatil

kayseri incesu da yarın okullar tatilmi 13 şubat Perşembe

Yarın Okullar Tatil mi? İNCESU 13 Şubat 2020 Perşembe Kar Tatili oldu Mu?13 ŞUBAT PERŞEMBE okullar tatil
12 Şubat 2020 Çarşamba 18:25

Yarın Okullar Tatil mi? İNCESU 13 Şubat 2020 Perşembe Kar Tatili oldu Mu?

Kayseri'nin İncesu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeni ile ilçe merkezinde ve köylerinde okulların tatil edildi 13 ŞUBAT PERŞEMBE TATİL 

Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle incesu ilçesinde okulların 13 şubat Perşembe günüde tatil edildi Kayseri valiliği resmi Web sitesinde saat 6.00 da yayınlandı 

Kaymakamlık makamından bir açıklama gelir ise anında burada paylaşılacaktır.


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Kaynak: Kamu Saati Özel
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