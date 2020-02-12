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Yarın Okullar Tatil mi? İNCESU 13 Şubat 2020 Perşembe Kar Tatili oldu Mu?

kayseri incesu da yarın okullar tatilmi 13 şubat Perşembe

Yarın Okullar Tatil mi? İNCESU 13 Şubat 2020 Perşembe Kar Tatili oldu Mu?
12 Şubat 2020 Çarşamba 18:25

Yarın Okullar Tatil mi? İNCESU 13 Şubat 2020 Perşembe Kar Tatili oldu Mu?

Kayseri'nin İncesu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeni ile ilçe merkezinde ve köylerinde okulların tatil edilmesi bekleniyor.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle incesu ilçesinde okulların 13 şubat Perşembe günüde tatil olması bekleniyor Öğrenciler gözünü ilçe kaymakamlığının yapacağı açıklamaya çevirdi. 


Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle ilçemizde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 12 Şubat Çarşamba günü(yarın) tam gün eğitime ara verilmiştir.Hamile ve engelli kamu personellerininde idari izinli sayılacağı bildirilmiştir.

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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