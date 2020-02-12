Yarın Okullar Tatil mi? İNCESU 13 Şubat 2020 Perşembe Kar Tatili oldu Mu?

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (SADECE YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA PROGRAMLARINDA) öğrenim görmüş adayların istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8.844 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.