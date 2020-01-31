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FETÖ, işte bu 4 okula giremedi!
FETÖ, işte bu 4 okula giremedi!
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Yarın Okullar Tatil mi? 3 Şubat 2020 Pazartesi Kar Tatili olan İller

Kayseri'de ve diğer illerde Yarın Okullar tatil mi? Kar yağışı sonrasında öğrenciler kar tatilini merak ediyor. Peki Yarın 3 Şubat 2020 Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Ankara, İstanbul, Bolu, Düzce, Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Ankara, Bingöl, Muş, Ardahan, Kars, Hakkari, Bitlis, Erzincan, Tunceli, Elazığ, ve Gümüşhane İllerin hava durumu ve en güncel gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yarın Okullar Tatil mi? 3 Şubat 2020 Pazartesi Kar Tatili olan İller
31 Ocak 2020 Cuma 11:55

Yarın Okullar Tatil mi? 3 Şubat 2020 Pazartesi Kar Tatili olan İller

Kayseri'de ve diğer illerde Yarın Okullar tatil mi? Kar yağışı sonrasında öğrenciler kar tatilini merak ediyor. Peki Yarın 3 Şubat 2020 Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Ankara,  İstanbul, Bolu, Düzce, Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Ankara, Bingöl, Muş, Ardahan, Kars, Hakkari, Bitlis, Erzincan, Tunceli, Elazığ, ve Gümüşhane İllerin hava durumu ve en güncel gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yurdun büyük bir bölümü 30 Ocak 2020 den itibaren beyaz örtü ile kaplandı. Hafta sonunda İç Anadolu, Doğu anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi etkisi altına alan kar yağışı, yurdun orta ve doğu kesimlerinde de etkisini göstermeye başladı. Yüzbinlerce öğrenci ise okullar tatil mi diye merak ediyor. Peki Yarın okullar tatil olacak mı? 03 Şubat 2020 Pazartesi Ankara,  İstanbul, Bolu, Düzce, Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Ankara, Bingöl, Muş, Ardahan, Kars, Hakkari, Bitlis, Erzincan, Tunceli, Elazığ, ve Gümüşhane illerimizde eğitime ara verilecek mi? İşte detaylar.


3 Şubat, Pazartesi

Yarın Okullar Tatil Oldu mu?

Metoroji genel müdürlüğü tarafından 3 Şubat 2020 Pazartesi gecesinden itibaren yoğun kar yağışı beklenen iller  Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, ve Gümüşhane illeri olarak açıklandı. Peki 3 Şubat pazartesi okullar tatil edilecek mi?  Öğrenciler şimdiden okulların tatil olmasını bekliyor

Tatil Olan İllerin Listesi

Kar tatili olan illerimizin valilikleri açıklama yapmasını bekliyoruz açıklama yaparak okulların kar tatilili olduğu illerimizi sizler için son dakika olarak sitemizde yayınlayacağız. En doğru bilgi için sitemizi takipte kalınız.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #yarın okullar tatil mi #kar tatili #okulların tatil olduğu iller #şubat 2020 kar tatili
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