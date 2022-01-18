Yarın Okullar Tatil mi? 19 Ocak 2022 Kar Tatili olan İller

Yarın Okullar tatil mi? 19 Ocak KAR TATİLİ OLAN İLLER, Kar yağışı sonrasında öğrenciler kar tatilini merak ediyor. Peki Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İstanbul okullar tatil mi?, İstanbul, Bolu, Trabzon, Rize, Kayseri, Bursa, Tekirdağ, Edirne, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Kastamonu ve Zonguldak'ta okullar kar nedeniyle tatil mi?, işte kar tatili olan iller ve ilçeler tam liste

Yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başlaması aksayabilir, Bazı illerde okullar tatil edilme ihtimali bulunuyor

19 Ocak 2022 saat 19,00 a kadar, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden ve valiliklerden bir açıklama gelmedi gelirse yayınlayacağız.

Etkili olan kar yağışları nedeniyle 10 ilde 18 OCAK 2022 Salı günü aşağıdaki illerde okullar tatil edilmişti.

Türkiye karlı havanın etkisi altına girdi.

Hemen hemen ülkenin tamamı kar yağışı altında.

Biçok ilde geçtiğimiz günleri öğrenciler tatil olarak geçirdi.

Yağışların devam etmesi eğitimi aksatmaya devam ederken bugün de 9 ilde okullar kapalı olacak.

İşte kar nedeniyle eğitime ara verilen iller;

TRABZON

Trabzon`da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Engelli ve hamile olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ile buna bağlı riskler nedeniyle bazı ilçelerde eğitime verilen aranın uzatıldığını bildirdi.

Vali Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların (don, buzlanma) önüne geçilebilmesi amacıyla kararlar alındığını belirtti.

Açıklamada, "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir." denildi. Ayrıca Pazar, Derepazarı, İyidere, Kalkandere ilçeleri için eğitim-öğretiminin devamına karar verildiği de belirtildi.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte olumsuz hava koşullarının devam edeceği konusunda uyardı.

Hava koşulları nedeniyle 18 Ocak`ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini anlatan Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini söyledi.

ARTVİN

Artvin`de kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitime 18 Ocak Salı günü ara verildi.

Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrenciler ile engelli ve hamile kamu çalışanları da izinli sayılacak.

GİRESUN

Giresun`da, olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla Doğankent ilçesinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Giresun merkez, Çanakçı, Dereli, Espiye, Güce, Keşap ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okullarında da eğitime bir gün ara verilecek.

ORDU

Ordu`nun Akkuş ilçesinde, eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı ara verildi.

Ayrıca, bu ilçede engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

KASTAMONU

Kastamonu`nun Devrekani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği ve olumsuzlukla karşılaşmamak için eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise YİBO ve Çaybükü Yayla İlkokulu hariç ilçedeki diğer okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

KARABÜK

Karabük`te kar yağışı sebebiyle Eflani ve Ovacık ilçelerinin tamamında diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim öğretime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riski ve sabah saatlerden itibaren beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle Eflani ve Ovacık ilçelerinin tamamı diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için 18 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Eflani ve Ovacık ilçelerindeki engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

GAZİANTEP

Gaziantep`te yoğun kar yağışı beklentisi üzerine eğitime ara verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 Ocak Salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN

Adıyaman`da kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, buzlanma riski ve sabah saatlerinden itibaren beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği anlatıldı.

uşakta ise okulların tatil edildiği haberi vatandaşa geç verilince şu şekilde tepkiler verildi;

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