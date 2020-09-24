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Yarın Dünya’nın çok yakınından asteroid geçecek

Bilim insanları, Yarın Dünya’nın çok yakınından bir asteroidin geçeceğini ancak çarpmasının beklenmediğini duyurdu.

Yarın Dünya’nın çok yakınından asteroid geçecek
24 Eylül 2020 Perşembe 00:10

Live Science'de yayınlanan makaleye göre, boyutu ise henüz bilinmeyen asteroidin 24 Eylül'de ayın yörüngelerinden daha fazla şekilde Türkiye'ye yaklaşacağı belirtildi.

ÇARPMAYACAK

Kaliforniya, Pasadena'daki Jet Tahrik Laboratuvarı'ndaki Yere Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre asteroidin Dünya'ya çarpmayacağı düşünülüyor.

Asteroidin, televizyon ve hava durumu uydularının daha yakınından geçeceği düşünülürken, yaklaşma mesafesi sayısal olarak da 2,1 olarak belirtildi.

YER ÇEKİMİ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRECEK

Öte yandan bilim insanları, Amerika saatine göre 7:18 AM EDT'de (11:18 UTC) Dünya'nın yer çekiminin uzay kayasının yönünü değiştirmesinin beklendiğini açıkladı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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