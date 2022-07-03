Yarın açıklanacak enflasyon memur maaşını belirleyecek

Memur maaşları ve emekli aylıkları 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon farkına göre zamlanacak. Çalışan ve emekli 5,3 milyonu aşan kamu personelinin odağında TÜFE verisi var.

Memurun gözü maaş artışında etkin olacak ve yarın açıklanacak haziran enflasyon oranına çevrildi.

Gözler haziran enflasyonunda

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklıyor.

Şu ana kadar enflasyon farkı yüzde 35,64 oldu

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 2,98 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35,64 artış yaşandı. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7,5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı yılın ilk yarısında yüzde 7,5 zam alan devlet memurları, haziran ayı TÜFE oranı kapsamında da enflasyon farkı alacak.

Toplu sözleşmeden + yüzde 7 zam geliyor

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 7 zam verilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon farkı kadar zam alacak

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Haziran ayı enflasyon beklentisi 4,44

Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 4,44 artmasını bekliyor.

2022'in ilk 6 ayı için yüzde 30,95 iyileştirme yaşanmıştı

AA'nın haberine göre, toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapıldı.

En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira

Yeni alınan karara göre mevcutta 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liraya çıkarıldı.

Örnek hesaplama:

Yüzde 40 zam tahminleri ile yaptığımız hesaplamalara göre;

En düşük emekli maaşı 2 bin 500 liradan 1.000 lira zam ile 3 bin 500 lira oldu.

Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 343 liradan 937,2 lira zam ile 3 bin 280,2 liraya çıkacak.

Bağ-Kur en düşük emekli aylığı 2 bin 948 liradan 1.179,2 lira zam ile 4 bin 127,2 liraya çıkacak.

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liradan 816,4 lira zam ile 2 bin 857,4 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lı aylığı 3 bin 292 liradan 1.316,8 lira zamla toplam 4 bin 608,8 liraya çıkacak

En düşük memur emekli aylıkları nereye gelecek

En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 1.715,6 lira zam ile 6.004, 6 liraya çıkacak.

Emekli maaşlarına genel olarak yüzde 40 maaş farkları yansıması nasıl olacak