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Yarın 4 Mart 2022 Cuma Kayseri'de okullar tatil mi?, İncesu'da okullar tatil edildi mi?

Bugün 4 Mart 2022 Cuma Kayseri'de okullar tatil mi?, 4 Mart Cuma İncesu'da okullar tatil edildi mi? hangi illerde okullar kar tatili edildi, Okullara kar engeli!, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli illerde yoğun kar yağışı beklenirken, birçok ilde de kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları taşımalı eğitime bir süre ara verilmesine neden oluyor. İller bir bir tatil haberini duyuruyor. Peki, hangi illerde okullar tatil oldu?

Yarın 4 Mart 2022 Cuma Kayseri'de okullar tatil mi?, İncesu'da okullar tatil edildi mi?
Ömer
Ömer
03 Mart 2022 Perşembe 18:58

Okullara kar engeli! Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli illerde yoğun kar yağışı beklenirken, birçok ilde de kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları taşımalı eğitime bir süre ara verilmesine neden oluyor. İller bir bir tatil haberini duyuruyor. Peki, hangi illerde okullar tatil oldu?

Son dakika kar tatili haberleri...

İncesu'da Okullar Tatil Edildi mi?  4 Mart 2022 Cuma

Meteoroloji yetkilileri günler öncesinden Kayseri ve ilçelerinde kar yağışının etkili olacağını söylemişti. Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kent geneli ve ilçelerinde etkili oldu. Kayseri'nin tüm ilçelerinde etkili olan kar yağışı Yahyalı, Hacılar, İncesu da etkisini artırarak tabi yerindeyse lapa lapa kar yağışı devam ediyor.
Meteoroloji yetkililerinin tahminleri doğrultusunda gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okylların tatil edilmesi gündemde fakat kayseri valiliğinden veya ilçe kaymakamlıklarından henüz net bir gelmedi haber gelir gelmez bu sayfada yayınlanacaktır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #4 Mart 2022 Cuma #kar tatili #kayseride okullar tatil mi
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