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Yarın 21 Mart 2022 Pazartesi Kayseri'de okullar tatil mi?, İncesu'da okullar tatil edildi mi?

Yarın 21 Mart 2022 Pazartesi Kayseri'de okullar tatil mi?, 21 Mart Pazartesi İncesu'da okullar tatil edildi mi?, İstanbul okullar tatil mi?, hangi illerde okullar kar tatili edildi, Okullara kar engeli!, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli illerde yoğun kar yağışı beklenirken, birçok ilde de kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları taşımalı eğitime bir süre ara verilmesine neden oluyor. İller bir bir tatil haberini duyuruyor. Peki, hangi illerde okullar tatil oldu?

Yarın 21 Mart 2022 Pazartesi Kayseri'de okullar tatil mi?, İncesu'da okullar tatil edildi mi?
Ömer
Ömer
20 Mart 2022 Pazar 17:59

Okullara kar engeli! Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli illerde yoğun kar yağışı beklenirken, birçok ilde de kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları taşımalı eğitime bir süre ara verilmesine neden oluyor. İller bir bir tatil haberini duyuruyor. Peki, hangi illerde okullar tatil oldu?

Son dakika kar tatili haberleri...

İncesu'da Okullar Tatil Edildi mi?  21 Mart 2022 Pazartesi

Meteoroloji yetkilileri günler öncesinden Kayseri ve ilçelerinde kar yağışının etkili olacağını söylemişti. Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kent geneli ve ilçelerinde etkili oldu. Kayseri'nin tüm ilçelerinde etkili olan kar yağışı Yahyalı, Hacılar, İncesu da etkisini artırarak tabi yerindeyse lapa lapa kar yağışı devam ediyor.

Meteoroloji yetkililerinin tahminleri doğrultusunda gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okylların tatil edilmesi gündemde fakat kayseri valiliğinden veya ilçe kaymakamlıklarından henüz net bir gelmedi haber gelir gelmez bu sayfada yayınlanacaktır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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21 Mart Pazartesi İncesu'da okullar tatil edildi mi?
21 Mart Pazartesi İncesu'da okullar tatil edildi mi?
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HASAN ARPA - 2 dakika önce
İNCESUDA ÇOK KAR YAĞIYOR YETKİLİLER GÖRMÜYOR MU NEDEN TATİL YAPMIYORSUNUZ
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Adnan AK - 32 saniye önce
İNCESUDA etkili bir yağış var geçen sefeki gibi insanları çocukları yola düüşürüpte sonra tatil demeyin veriyorsanız şimdi verin şu tatili
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