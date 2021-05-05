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Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü

Antalya'da yol kenarında tek başına yürüyen kadının, bir araç tarafından önü kesildi. Araçtan yarı çıplak bir adamın çıkması üzerine panik içinde yardım isteyen kadını gören sürücüler ise aldırış etmeden yollarına devam etti.

Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü
05 Mayıs 2021 Çarşamba 22:42

Kepez ilçesinde yolda tek başına yürüyen kadın, bir araç tarafından takip edildi. Bir süre sonra kadına yaklaşan aracın içinden çıkan yarı çıplak bir adam, genç kadının üzerine yürüdü.

ÇEVREDEKİLER ALDIRIŞ ETMEDİ

Panik içerisinde adamdan kaçmaya çalışan kadın, seyir halindeki araçlardan yardım istedi. Sürücüler ise kadının yardım talebine aldırış etmeden yollarına devam etti.

O sırada görüntülendiğini anlayan adam, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kadın ise panik içerisinde cadde üzerinde yürümeye devam etti.

Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü

Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü

Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü

Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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