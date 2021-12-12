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Yargıtay’dan öneri: '5 yıl ayrı kalmış çift otomatik boşansın'

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan’dan, boşanma sürecindeki şiddet olayları ve kadın cinayetlerini engelleyecek, yıllardır devam eden boşanma davalarını çözecek çarpıcı bir öneri geldi.

Yargıtay’dan öneri: '5 yıl ayrı kalmış çift otomatik boşansın'
12 Aralık 2021 Pazar 17:04

Gençcan, önerisini Hürriyet’e şöyle değerlendirdi:

'ÖLDÜREYİM DE KURTULAYIM'

“Boşanma davalarında sürecin uzaması nedeniyle özellikle erkek eşler ‘öldüreyim de kurtulayım’ noktasına geliyorlar. ‘İnsancıl boşanma’ sağlayabilmeleri için Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 166. maddesine aşağıdaki fıkra derhal eklenmelidir: Aralarında boşanma davası açılmamış olsa dahi beş yıl fiilen ayrı kalmış ve eşleriyle aralarında müşterek hayat yeniden kurulamamış ise eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.”


Kaynak: Kamu Saati Özel
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