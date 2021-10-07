Yargıtay'dan milyonlarca emekliye güzel haber! Yargıtay'dan milyonlarca emekliye güzel haber! Milyonlarca emeklinin maaşını ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal ? Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK), milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Karara göre emekli maaşları ödenmeyen borçlar yüzünden bloke koyulamayacak.

Milyonlarca emeklinin maaşını ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal ?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK), milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Karara göre emekli maaşları ödenmeyen borçlar yüzünden bloke koyulamayacak.

Milyonlarca emeklinin bankalara borçlu olduğu ülkemizde, bankalar borca karşılık emeklilerin maaşlarının dörtte birine bloke koyabiliyordu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK), bankaların bu adımına karşılık emsal bir karara imza attı. Yargıtay, kredi çeken ve ödemekte zorlanan emeklilerin maaşlarına bloke konulamayacağına dair kararı onadı.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Emsal niteliği taşıyan Kurul kararı İzmir’de çektiği tüketici kredisini ödeyemeyen Y.M adlı bir emeklinin maaşının dörtte birine bloke konulmasının iptali için açtığı dava üzerine verildi.

Bir bankadan tüketici kredisi çeken emekli Y.M. aynı bankadan aldığı emekli maaşından takas ve virman suretiyle tahsilat yapılmasına da muvafakat verdi. Kredi taksitleri ödeyemeyince, banka 2013 Aralık ayı başında, Emekli Maaşı hesabının dörtte birine Bloke koydu. Davacı emekli ise bankaya karşı dava açtı.

İzmir 2. Tüketici Mahkemesi, 28 Ağustos 2014’de davacı emekliyi haklı buldu.

SGK DIŞINDA EMEKLİ MAAŞINA BLOKE KOYULAMAZ

Mahkeme emekli maaş ve ödeneklerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceğine karar verdi.

Temyizde mahkeme kararı bozuldu. Dosya YHGK’na taşındı. Kurul, tüketici mahkemesinin emekli maaşlarına bloke koyulamayacağı şeklindeki kararını hukuka uygun bularak, oy çokluğu ile onadı.