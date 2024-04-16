Yargıtay Başkanı seçimlerinde yarış 18'nci tura kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolmasının ardından yapılan başkanlık seçimlerinin 17'nci turunda hiçbir aday 175 oyluk salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime katılım 328 olarak kaydedilirken, 1 boş oy kullanıldı ve 10 oy geçersiz sayıldı. Seçimler 18'nci tur oylamayla devam edecek.

25 MART'TAN BERİ SEÇİM DÜZENLENİYOR

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

EN ÇOK OYU MUHSİN ŞENTÜRK ALDI

Seçimin ilk 16 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 17'nci tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu Mehmet Akarca 105, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 104, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 328 olarak kayıtlara geçerken, 1 boş oy kullanıldı, oylardan 10'u da geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 18'nci tur oylamayla devam edilecek. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.