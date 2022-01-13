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Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı 2022 ocak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 41,7 ile birinci çıktığı ankette, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 7,7 oy aldı.

Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı 2022 ocak
13 Ocak 2022 Perşembe 22:18

Türkiye'nin kamuoyunda seçim tartışmaları devam ediyor..

Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmaları noktalamıştı.

Partiler 2023 için seçim çalışmalarına başlarken, anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor.

Son olarak bir Araştırma şirketi, Türkiye'nin Nabzı ocak 2022 anketini gerçekleştirdi.

CNN Türk'ün canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, burada Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİRVEDE

Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 41,7 ile birinci çıkarken, adaylık için ismi konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 7,7'de kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 7 puan fark attı.

AYRINTILI RAKAMLAR

Recep Tayyip Erdoğan: 41,7

Mansur Yavaş: 14,7

Ekrem İmamoğlu: 8,2

Kemal Kılıçdaroğlu: 7,7

Meral Akşener: 5,9

Fatih Erbakan: 5,4

Abdullah Gül: 1,1

Ali Babacan: 0,08

Diğer: 14,5


Kaynak: Kamu Saati Özel
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