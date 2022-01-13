Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı 2022 ocak

Ankara'da psikolojik sorunları nedeniyle sözde hocaya götürülen Özge Nur Tekin, cin çıkartma seansında eşi Selçuk Tekin'in sırtına 100 kez oklava ile vurması ve hacamat yapılması sonrasında hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Selçuk Tekin, baba Cemal Efe, anne Hatun Efe, kayınvalide Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile sözde hoca Erdal Kaya hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.