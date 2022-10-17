YAPI KREDİ çöktü mü? YAPI KREDİ uygulamasına neden girilmiyor? 17 Ekim Pazartesi 2022

YAPI KREDİ kredi kartı neden çekim yapmıyor? YAPI KREDİ internet bankacılığına neden giremiyorum? 17 Ekim 2022 sabah saatlerinde YAPI KREDİ çöktü mü, YAPI KREDİ uygulamasına neden giremiyorum sorusuna yanıt arandı. YAPI KREDİ da yaşanan sistem hatasına müşteriler adeta isyan ederken bir an önce açıklama yapılması beklendi. YAPI KREDİ internet şube ve mobil uygulaması oturum kapandı hatası veriyor

En çok kullanılan bankalar arasında yer alan YAPI KREDİ çöktü mü? YAPI KREDİ neden işlem yapılamıyor. YAPI KREDİ internet sitesi ve YAPI KREDİ mobil uygulama erişim sağlanamıyor. YAPI KREDİ güvenlik nedeniyle oturumunuz çöktü hatası veriyor. Peki YAPI KREDİ ne zaman düzelecek?

17 Ekim Pazartesi sabahında YAPI KREDİ ’da yaşanan sistem hatası mobil ve web üzerinden girişlere engel oluyor. Banka müşterileri YAPI KREDİ internet sitesi ile mobil uygulamaya an itibarı ile erişim sağlayamıyor.

YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ?

YAPI KREDİ hesabı olanlar ve işlem yapmak isteyenlerin siteye girişlerde sıkıntı yaşadıkları gözlemlendi. YAPI KREDİ ’ye giriş yapıldığı esnada “Bu siteye ulaşılamıyor” yazısı dikkatlerden kaçmazken YAPI KREDİ ’dan konu hakkında net bir açıklama gelmedi. YAPI KREDİ girdiğiizde "YAPI KREDİ oturumunuz güvenlik nedeniyle sonlandırıldı" isimli hata veriyor. YAPI KREDİ ne zaman düzelecek, YAPI KREDİ ye oldu vatandaşlar merak ediyor!

YAPI KREDİ Oturumunuz güvenlik nedeniyle sonlandırıldı hatası çözümü!

Sabah saatlerinden itibaren YAPI KREDİ internet şube, YAPI KREDİ altın hesabı ve YAPI KREDİ pos hattı çalışmıyor. Hem internet şube, hem mobil uygulamalarda YAPI KREDİ oturumunuz güvenlik nedeniyle sonlandırıldı, lütfen tekrar deneyin hatası alıyor.

YAPI KREDİ internet şubesine giremiyorum oturum kapanıyor hatası ne zaman düzelir?

Haftanın ilk günü olması ve bir çok işlemin devam etmesi nedeniyle YAPI KREDİ gün içerisinde düzelmesi bekleniyor. Hem YAPI KREDİ Twitter destek ve tüm YAPI KREDİ desteklerden konuyla ilgili binlerce müşteri dönüş bekliyor. YAPI KREDİ şu an için cevap vermezken gün içerisinde sorunun hızlı bir şekilde çözülüp uygulamanın düzelmesi bekleniyor.

YAPI KREDİ açıklama yaptı!

YAPI KREDİ konuyla ilgili açıklama yaptı. "YAPI KREDİ ilgili birimlerin incelenmekte olup sorunun en kısa sürede giderilmesi beklenmektedir" açıklaması yaptı.