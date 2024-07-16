Yap-işlet-devret projelerinde kurumlar vergisi oranı artırıldı

Yeni vergi paketine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yap-işlet-devret projelerinden yüzde 25 olarak alınan vergi 5 puan artırılarak %30 oranına yükseltildiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir süredir hazırlığını yaptığı vergi paketiyle asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi geliyor.

Yap-işlet-devret modeli ile kamu-özel işbirliği projeleri kapsamında faaliyet gösteren kurumların buralardan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranında da değişiklik yapıldı.

Teklif 53 maddeden oluşuyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler vergi paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM'ye sunulan 53 maddelik kanun teklifinde detaylar belli oldu.

YİD modeline vergi zammı

Buna göre, yap işlet devret projelerinden yüzde 25 olarak alınan kurumlar vergisi 5 puan artırılacak %30 oranına yükseltildi.

"Kurumlar vergisi oranı artırılıyor"

Abdullah Güler yeni vergi rakamlarına ilişkin şunları söyledi:

Vergide adalet ve etkinliği artırmak amacıyla çok uluslu şirketlerde Küresel Asgari Kurumlar Vergisi, Yerel Asgari Kurumlar Vergisi, Yap-İşlet ve Devlet Modeli'yle Kamu Özel İşbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında Kurumlar Vergisi alınması, yatırım, fon ve ortaklıklarının, gayrimenkul kazançlarının, kar dağıtımına bağlı istisna edilmesi ve serbest bölgelerde faaliyette bulunan işletmelere sağlanan kazanç istisnasının istisnasının ihracat gelirleriyle sınırlandırılması başlıklarında düzenlemeler getiriyoruz.

Yap-işlet-devret modeli

Bu kapsamda 44 mükellefin bulunduğu, 2023 yılında bu mükelleflerden 7’sinin 12.6 milyar lira matrah beyan ettiği ve bu tutar üzerinden 2.8 milyar lira kurumlar vergisi tahakkuk ettiği belirtildi.

37 mükellefin matrah beyan etmediği kaydedildi.

Bu mükellefler için kurumlar vergisinin yüzde 30 olduğu hesaplamayla Hazine'ye 557 milyon lira etkisi olacak.

Çok uluslu şirketler

Paketle, çok uluslu şirketler ve yurtiçindeki firmalar için asgari kurumlar vergisi getirilmesi planlanıyor.

Uygulamanın 1 Ocak 2024’den itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 2025 yılında verilecek ayrı bir beyanname ile uygulanması planlanıyor.

Bu vergiden 40 milyar lira gelir bekleniyor.