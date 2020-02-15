Yalova Belediyesi'ndeki Soruşturmada Yeni tutuklamalar Eklendi !

Yalova Belediyesi'ndeki Soruşturmada Yeni tutuklamalar Eklendi !

Yalova Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebeciyi suçlarken, muhasebeci Reşat Elgin de Halit Güleç'ten talimat aldığını söyledi.

Yalova Belediyesi bünyesinde yaşanan 'zimmet' araştırması kapsamında gözaltında tutulan Belediye Başkan Yardımcısı olan Halit Güleç'in şoförü B.E., sekreteri B.T. ile zimmet olayına karıştığı tespit edilen bir firma da çaışan O.G., adliyeye gönderildi.

Soruşturması devam eden Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, muhasebe görevlisi Reşat Elgin ve paraların gönderildiği iddia edilen paravan şirketin ceo su müteahhit Bekir Bilgi tutuklanarak adliyeye sevk edilmişti.

Yalova Belediyesi'nde üzerine para geçirme durumu , Mali İşler Müdürlüğü'nde görevli kişi , evli ve 2 çocuk babası olan Reşat Elgin'in ortadan kaybolması ile anlaşılmıştır. belediyesi kasasından fazla tutarda parayı , belli zamanlar ile geniş çaplı bir şirkete aktarıldığı anlaşılan Elgin hakkında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, savcılığa suç duyurusu yapmıştı. Yapılan soruşturma kapsamında, paraların gönderildiği şirketin başkanı müteahhit Bekir Bilgi gözaltına alındı. Bilgi, emniyetteki işleyişin ardından gönderildiği adliyede, mahkemesi yapılarak tutuklandı.

Reşat Elgin'in ise Denizli'de bir otele rezervasyon yaptırıldığı tespit edildi. Elgin, Denizli'de giderken yakalanıp, Yalova'ya ulaştırıldı . Muhasebe görevlisi Reşat Elgin'in yanı sıra belediye de Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe görevlisi S.Ö. de soruşturmaya alındı.

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