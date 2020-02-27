Yalova Belediye Başkanı Görevden Alındı, Yalova belediyesine kayyum atandı, vefa salman tutuklanacak mı ?, Yalova belediyesine kayyum olarak kim atanacak atandı, Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Yalova Belediye Başkanı Görevden Alındı Kayyum Atanacak Yalova Belediye Başkanı Görevden Alındı, Yalova belediyesine kayyum atandı, vefa salman tutuklanacak mı ?, Yalova belediyesine kayyum olarak kim atanacak atandı, Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

BELEDİYEYLE ALACAK İLİŞKİSİ OLMAYAN KİŞİLERE 11 MİLYON LİRA AKTARIM TESPİT EDİLDİ

Son dakika olarak ajnaslara geçen haberin açıklması İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın yapmş olduğu Açıklamada, mülkiye Müfettişleri sayıstay yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde, belediyenin gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde belediyenin vergi, resim ve harçlarının toplandığı bir hesaba aktarıldığı, 26 Şubat 2020 tarihi itibariyle ise bu hesaptan belediyeyle hiçbir alacak ilişkisi olmayan kişilere 11 milyon 428 bin 433 lira usülsüz bir şekilde aktarım yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz yolsuzluk işlemlerin tespitinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. hakkındaki çıkan idddalar sonrasında kayıplara karışan Reşat E, Denizli'de gözaltına alınarak Yalova'ya getirilmiş, Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve çalışanlardan S.Ö. ile müteahhit Bekir B. de yakalanmıştı. Bu kişilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Reşat E, Şenay Reyhan K. ve Bekir B. tutuklanmış, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve hala tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

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