Yakınları vefat edenler dikkat! Heran borçlu çıkabilirsiniz!

Bazen hiç beklemediğiniz bir anda devlete karşı borçlu oldıuğunuzu öğrenebilirsiniz. İşte Genel Sağlık Sigortası borcu da bu türden bir borçtur.

Özellikle vefat eden kişilerin genel sağlık sigortası prim borçlarından Türk Medeni Kanununa göre mirası reddetmeyen mirasçıları müşterek ve müteselsilen sorumludur.

Bu nedenle vefat eden kişilerin GSS borçları mirası reddetmeyen mirasçılarından tahsil edilmektedir. Eğer vefat eden yakınlarınızın herhangi bir sağlık güvencesi yoksa ve sağlık güvencesi devlet tarafından karşılanmıyorsa borç sorgusu yaptırmanızda fayda vardır.