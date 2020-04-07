Yahyalı'dan Malesef üzücü haber..Neden dikkat etmezsiniz ki! Yahyalı soba zehirlenmesi

Yahyalıdan bugün soba zehirlenmesinden malesef 2 kişi vefat etti,Yahyalı Yahya Akay,Emine Akay

Yahyalı'dan Malesef üzücü haber..Neden dikkat etmezsiniz ki! Yahyalı soba zehirlenmesi
07 Nisan 2020 Salı 16:05

Kayseri'nin kalabalık ilçelerinden biri olan ve Kayseri'nin en uzak ilçelerinden biri olan Yahyalı ilçemizde malesef bugün üzücü bir olay meydana geldi...

Çiğilli Mahallesinde iki yaşlımız vefat etti!

81 Yaşındaki emekli Yahya Akay ile, 74 yaşındaki Emine Akay ev hanımı,malesef sobadan çıkan karbondioksit gazı nedeni ile zehirlenerek hayatlarını kaybettiler.

Üzücü olay bugün gerçekleşti..Baba ve annelerini arayan kızları, ailelerine telefonla ulaşamayınca eve gittiler.İki yaşlımızın da cansız bedeni ile karşılaşan kızları,hemen acil yardım istediler.Ancak acil yardım ekibi eve gelince,Yaşı çiftin sobadan zehirlendiği anladı.

Zehirlenen vatandaşlarımız malesef hayatlarını kaybetti.

Olay ile ilgili durum değerlendirmesi yapan polisler, otopsi için yaşlı çiftin naaşlarını otopsiye gönderdi.Yaşlı çiftin kızları olay yerinde büyük üzüntüye boğuldu.

Yaşlı çiftimize Allah'tan rahmet,kalanlara ise sabır dileriz.

Kamusaati.com

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