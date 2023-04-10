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Yahyalı Belediyesi önünde üzerine benzin döküp yakan şahıs 13 gün sonra hayatını kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde belediye binası önünde üzerine benzin döküp kendini ateşe veren şahıstan 13 gün sonra acı haber geldi. Şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yahyalı Belediyesi önünde üzerine benzin döküp yakan şahıs 13 gün sonra hayatını kaybetti
Kamusaati
Kamusaati
10 Nisan 2023 Pazartesi 20:04

Yahyalı Belediyesi önüne gelen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ç., bir süre burada bağırmaya başladı. Eşi ve çocuğu yanında olan şahıs, elindeki benzin bidonunu dökünce vatandaşlar, polis ve belediye işçileri M.Ç.'ye müdahale etmek istedi.

BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE KENDİNİ YAKTI

Dökülen benzinin alev almasıyla M.Ç., eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve 2 belediye işçisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

M.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, hayatını kaybetti. -


Kaynak: Kamu Saati Özel
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