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Yağışsız havada sel suyu paniği! Otomobil sürüklendi, vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Yağışsız havada sel suyu paniği! Otomobil sürüklendi, vatandaş neye uğradığını şaşırdıv

Yağışsız havada sel suyu paniği! Otomobil sürüklendi, vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Admin
Admin
02 Mayıs 2024 Perşembe 12:54

Şanlıurfa'da, yağışsız havada gelen sel suyu paniğe neden oldu. Bir otomobilin sürüklendiği selde şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olan bitene kimse anlam veremedi.

İlginç doğa olayının adresi Şanlıurfa oldu. Evlerinde oturan vatandaşlar, yağışsız havada gelen sel suyuyla neye uğradığını şaşırdı. Dakikalar içerisinde etkisini giderek artıran selde bir otomobil sürüklenirken çevrede de hasar oluştu. Olayda tek teselli can kaybı ve yaralanmanın yaşanmaması oldu.

SEL SUYU ÖNÜNE GELEN NE VARSA GÖTÜRDÜ

Olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Ekili Mahallesi Pınarbaşı Mezrasında yaşandı. Gece evlerinde oturan vatandaşlar, yağışsız bir havada aniden gelen sel sularıyla büyük bir korku ve panik yaşadı. Bulduğu her şeyi önüne katan sel suyu, köprünün girişini de tıkadı.

KÖPRÜ YIKILMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Köprü girişinde biriken çalı ve ağaç dalları nedeniyle köprüde yıkılma tehlikesi yaşandı. Çalı ve dalların bir kısmı suyun şiddetine kapılıp giderken kalanlar ise çağrılan iş makinesi tarafından temizlendi.

OTOMOBİL SUYA KAPILDI

İlk belirlemelere göre şu ana kadar park halindeki bir otomobilin suya kapıldığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

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