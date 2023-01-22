Wordle günün kelimesi nedir? (5, 6, 7 harfli) 23 Ocak 2023 Pazartesi Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?

23 Ocak Pazartesi Wordle günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 23 Ocak Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle 6 harfli cevap ne? Wordle 7 harfli cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...

Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 23 Ocak Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle 6 harfli cevap ne? Wordle 7 harfli cevap ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...

23 OCAK WORDLE TÜRKÇE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

Bugün, günlerden artık 23 Ocak 2023 Pazartesi günü ve her diğer gün gibi, yeni bir Wordle cevabı gereken bir gün. Her ne kadar globalde oynanan bir oyun olsa da, elbette farklı dillerin farklı cevaplarının olduğu bir oyun kendisi. Bu yüzden, bizi ilgilendiren başlık da, Wordle TR oluyor. Peki, Wordle TR bugün hangi cevabı arıyor? Hangi kelime bugün Wordle TR yanıtı? Şimdi, sizlere bu cevabı vereceğiz. Fakat, elbette bundan önce yanıtlamamız gereken sorular var. Tabii ki, direkt olarak sorunuzun yanınızı istemenizde muhtemel. Direkt olarak cevabı istiyorsanız, şimdi yazımızın en sonuna ilerlemenizde fayda var. Zira, yazımızın en sonunda yer alan başlıkta, Wordle TR 23 Ocak 2023 günün cevabı sizleri bekliyor.

Wordle TR 23 Ocak 2023 günün cevabı nerede?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, sizleri yazımızın en sonunda bekliyor. Zira, şu anda yanıtlamamız gereken başka sorular mevcut. Bu sebeple, öncelikle bu sorulara yanıt getirmek istedik. Ayrıca, yazımızın sonunda, “Wordle TR bugün (23 Ocak 2023) hangi cevabı istiyor?” şeklinde bir başlığımız var. Şimdi, bu başlığımıza geçerek cevabı öğrenmeniz mümkün. Fakat, bizim tavsiyemiz, eğer henüz oynamasıysanız diğer günleri de oynamanız. Çünkü, Wordle’ın eğlencesi burada. Sadece o güne ait cevapla yetinmenizi tavsiye etmeyiz.

Daha önce çıkan cevapları da bu sayfamızda paylaştık. Bu sayede, olur da eski sorularla oynarsanız, kontrol etmek için bu sayfamızı kullanabilirsiniz. Sizleri, aradığınız çoğu sorunun cevabı şimdi okuduğunuz bu sayfamızda bekliyor olacak.

Wordle nedir?

Wordle TR yanıtına geçmeden önce, daha önce oyunu oynamamış olan ve merak eden oyuncular için, “Wordle nedir?” sorusuna bir yanıt getirelim. Öğrenmesi, oynamasından çok daha kolay bir oyun olduğunu belirterek, bu soruyu cevaplandırmaya başlayabiliriz, kesinlikle. Her gün farklı bir cevabı olan bu oyun, bizlere her gün ipuçları veriyor ve dahası, o günün cevabını istiyor.

Diyelim ki, oyuna başladık. Şimdi, 5’e 6’lık boş beyaz kutucuklar karşılıyor bizleri. Dahası, her boş beyaz kutucuğa bir harf verip, verdiğiniz yanıtı onaylıyoruz. Ayrıca, asıl oyun da zaten tam olarak bu noktada başlıyor. Bir de, tahminlerinizi girdiğinizde, her kutucuğun rengi değişiyor. Peki, Wordle TR oynarken değişen renkler ne anlama geliyor?

Diyelim ki, harf girdiğiniz kutucuk yeşil oldu. Öyleyse, girmiş olduğunuz harf, o günün kelimesinde var. Dahası, tam olarak doğru kutucuğa koydunuz demektir.

Bu kutucuk sarı olursa, girilen harf, günün kelimesinde bulunuyor fakat yeri yanlış demek oluyor.

Son olarak, harf girdiğiniz kutucuk gri olursa, o harf kelime içerisinde bulunmuyor anlamına gelir.

Sadece 6 deneme hakkınızın bulunduğunu da unutmamanız gerekiyor, kelime denerken.

Wordle TR 23 Ocak 2023 tarihinden önceki cevaplar var mı?

Şimdi, sizlere daha önce çıkan Wordle TR cevaplarını paylaşacağız. Ayrıca, paylaşacağımız sıralamalar yer yer karışıklık gösterebilir. Bu sebeple, cevabınızı ararken CTRL + F tuşu veya cihazınızdaki Sayfada Bul özelliği ile arama yapmanızı tavsiye ederiz. Bu sayede, hangi Wordle TR cevabını arıyorsanız, o cevaba yönelik bir arama gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, eğer 442 numaralı cevabı arıyorsanız, arama kısmına 442 yazdığınızda çıkacaktır. Fakat, biz yine de daha kolay bulmanız için alt başlıklara bölmeyi tercih ettik. Bu sayede, çok daha rahat cevaplara ulaşabileceksiniz.

Wordle TR 23 Ocak 2023 öncesi cevaplar

Şmdi, Wordle TR 23 Ocak 2023 günün cevabı ile işimiz kesinlikle bitti. Bu yüzden, şimdi eski cevaplara geçebiliriz demektir. Şimdi, sizleri bu cevaplar ile baş başa bırakalım. Ayrıca, en son da sizleri Wordle TR 23 Ocak 2023 günün cevabı bekliyor. Kesinlikle bunu tekrardan hatırlatmakta büyük fayda var.

400-423 numaralı Wordle TR cevapları

Wordle TR 23 Ocak 2023 tarihli cevaba geçmeden önce, diğer cevapları paylaşıyoruz. Şimdi gördüğünüz başlığımızın altında, 400 ile 423 numaralı cevaplar yer alıyor. Yani, eğer geçmişe dair aradığınız yanıtla 400 ile 423 numaraları arasındaysa, burada aramanızda fayda var. Ayrıca, bir hatırlatma olarak, bu başlıkları daha kolay bulabilmeniz için ayarladığımızın da altını çizmemizde fayda var.

Wordle Türkçe 400 – AİDAT

Wordle Türkçe 401 – MUTLU

Wordle Türkçe 402 – SÜZÜK

Wordle Türkçe 403 – HAZCI

Wordle Türkçe 404 – KISIŞ

Wordle Türkçe 405 – FİTİN

Wordle Türkçe 406 – ŞUARA

Wordle Türkçe 407 – KOLLU

Wordle Türkçe 408 – ŞERPA

Wordle Türkçe 409 – ŞİLİN

Wordle Türkçe 410 – HONAZ

Wordle Türkçe 411 – BİRAZ

Wordle Türkçe 412 – BİNDİ

Wordle Türkçe 413 – VİRAL

Wordle Türkçe 414 – LAÇIN

Wordle Türkçe 415 – ROBOT

Wordle Türkçe 416 – SAVAK

Wordle Türkçe 417 – BEKÇİ

Wordle Türkçe 418 – SİDİK

Wordle Türkçe 419 – KİSVE

Wordle Türkçe 420 – PUSMA

Wordle Türkçe 421 – SORUM

Wordle Türkçe 422 – TARİZ

Wordle Türkçe 423 – SEKİL

424-441 numaralı Wordle TR cevapları

Wordle TR 23 Ocak 2023 tarihli cevaba geçmeden önce, diğer cevapları paylaşıyoruz. Şimdi gördüğünüz başlığımızın altında, 424-441 numaralı cevaplar yer alıyor. Yani, eğer geçmişe dair aradığınız yanıtla 424-441 numaraları arasındaysa, burada aramanızda fayda var. Ayrıca, bir hatırlatma olarak, bu başlıkları daha kolay bulabilmeniz için ayarladığımızın da altını çizmemizde fayda var.

Wordle Türkçe 424 – DİPLİ

Wordle Türkçe 425 – HİZAN

Wordle Türkçe 426 – GIDIK

Wordle Türkçe 427 – SATEN

Wordle Türkçe 428 – ÇAYLI

Wordle Türkçe 429 – ETKİN

Wordle Türkçe 430 – KESAT

Wordle Türkçe 431 – MAKET

Wordle Türkçe 432 – UZAMA

Wordle Türkçe 433 – TAVLI

Wordle Türkçe 434 – MADDE

Wordle Türkçe 435 – SERİK

Wordle Türkçe 436 – MEDAR

Wordle Türkçe 437 – KOLAN

Wordle Türkçe 438 – PEYDA

Wordle Türkçe 439 – MABUT

Wordle Türkçe 440 – TULUP

Wordle Türkçe 441 – KAŞİF

442-455 numaralı Wordle TR cevapları

Wordle TR 23 Ocak 2023 tarihli cevaba geçmeden önce, diğer cevapları paylaşıyoruz. Şimdi gördüğünüz başlığımızın altında, 442-455 numaralı cevaplar yer alıyor. Yani, eğer geçmişe dair aradığınız yanıtla 442-455 numaraları arasındaysa, burada aramanızda fayda var. Ayrıca, bir hatırlatma olarak, bu başlıkları daha kolay bulabilmeniz için ayarladığımızın da altını çizmemizde fayda var.

Wordle Türkçe 442 – GÜRUH

Wordle Türkçe 443 – ÜRKME

Wordle Türkçe 444 – UYGUN

Wordle Türkçe 445 – OYALI

Wordle Türkçe 446 – ÜÇLÜK

Wordle Türkçe 447 – PULCU

Wordle Türkçe 448 – KÜFLÜ

Wordle Türkçe 449 – CİMRİ

Wordle Türkçe 450 – ILICA

Wordle Türkçe 451 – YUVAR

Wordle Türkçe 452 – HAKLI

Wordle Türkçe 452 – ŞİMAL

Wordle Türkçe 453 – ÖNCÜL

Wordle Türkçe 454 – YUFKA

Wordle Türkçe 455 – KASIM

583-553 numaralı Wordle TR cevapları

Wordle TR 23 Ocak 2023 tarihli cevaba geçmeden önce, diğer cevapları paylaşıyoruz. Şimdi gördüğünüz başlığımızın altında, 543-521 numaralı cevaplar yer alıyor. Yani, eğer geçmişe dair aradığınız yanıtla 583-553 numaraları arasındaysa, burada aramanızda fayda var. Ayrıca, bir hatırlatma olarak, bu başlıkları daha kolay bulabilmeniz için ayarladığımızın da altını çizmemizde fayda var.

Wordle Türkçe 583 – TESİS

Wordle Türkçe 582 – TİRAN

Wordle Türkçe 581 – TUTAM

Wordle Türkçe 580– SERUM

Wordle Türkçe 579 – DİŞLİ

Wordle Türkçe 578 – KESİN

Wordle Türkçe 577 – VAKAR

Wordle Türkçe 576 – LİSTE

Wordle Türkçe 575 – ÇALIM

Wordle Türkçe 574 – ÇÜKÜR

Wordle Türkçe 573 – KULÜP

Wordle Türkçe 572 – ŞÖYLE

Wordle Türkçe 571 – FİİLİ

Wordle Türkçe 570 – BALON

Wordle Türkçe 569 – HASPA

Wordle Türkçe 568 – EKİLİ

Wordle Türkçe 567 – MEYAN

Wordle Türkçe 566 – NİNNİ

Wordle Türkçe 565 – İÇKİN

Wordle Türkçe 564 – VAKFE

Wordle Türkçe 563 – HUSUS

Wordle Türkçe 562 – KUŞÇU

Wordle Türkçe 561 – MEĞER

Wordle Türkçe 560 – AHENK

Wordle Türkçe 559 – KARGI

Wordle Türkçe 558 – ONLUK

Wordle Türkçe 557 – CASUS

Wordle Türkçe 556 – MAZOT

Wordle Türkçe 555 – ANEMİ

Wordle Türkçe 554 – BAĞIŞ

Wordle Türkçe 553 – GURUP

552-521 numaralı Wordle TR cevapları

Wordle TR 23 Ocak 2023 tarihli cevaba geçmeden önce, diğer cevapları paylaşıyoruz. Şimdi gördüğünüz başlığımızın altında, 543-521 numaralı cevaplar yer alıyor. Yani, eğer geçmişe dair aradığınız yanıtla 552-521 numaraları arasındaysa, burada aramanızda fayda var. Ayrıca, bir hatırlatma olarak, bu başlıkları daha kolay bulabilmeniz için ayarladığımızın da altını çizmemizde fayda var.

Wordle Türkçe 552 – MÜJDE

Wordle Türkçe 551 – İSEVİ

Wordle Türkçe 550 – GENİZ

Wordle Türkçe 549 – PEDER

Wordle Türkçe 548 – BUZUL

Wordle Türkçe 547 – NAMLI

Wordle Türkçe 546 – ZORLU

Wordle Türkçe 545 – KÜLOT

Wordle Türkçe 544 – ÇIKAR

Wordle Türkçe 543 – TOTEM

Wordle Türkçe 542 – ULAMA

Wordle Türkçe 541 – ULAMA

Wordle Türkçe 540 – TEBAA

Wordle Türkçe 539 – HAMAM

Wordle Türkçe 538 – ZEVAL

Wordle Türkçe 537 – PUNTO

Wordle Türkçe 536 – İLKEL

Wordle Türkçe 535 – GARAJ

Wordle Türkçe 534 – ÜCRET

Wordle Türkçe 533 – TESİR

Wordle Türkçe 532 – MİZAN

Wordle Türkçe 531 – YÜNLÜ

Wordle Türkçe 530 – LİSAN

Wordle Türkçe 529 – SOĞAN

Wordle Türkçe 528 – SAKAL

Wordle Türkçe 527 – DOLAR

Wordle Türkçe 526 – SİYAH

Wordle Türkçe 525 – FİSKE

Wordle Türkçe 524 – KIŞLA

Wordle Türkçe 523 – KADİR

Wordle Türkçe 522 – ACILI

Wordle Türkçe 521 – İŞLEK

520-500 numaralı Wordle TR cevapları

Wordle TR 23 Ocak 2023 tarihli cevaba geçmeden önce, diğer cevapları paylaşıyoruz. Şimdi gördüğünüz başlığımızın altında, 520-500 numaralı cevaplar yer alıyor. Yani, eğer geçmişe dair aradığınız yanıtla 520-500 numaraları arasındaysa, burada aramanızda fayda var. Ayrıca, bir hatırlatma olarak, bu başlıkları daha kolay bulabilmeniz için ayarladığımızın da altını çizmemizde fayda var.

Wordle Türkçe 520 – VALİZ

Wordle Türkçe 519 – NECİP

Wordle Türkçe 518 – REFAH

Wordle Türkçe 517 – İLERİ

Wordle Türkçe 516 – AKICI

Wordle Türkçe 515 – HISIM

Wordle Türkçe 514 – İĞDİŞ

Wordle Türkçe 513 – MASÖZ

Wordle Türkçe 512 – YATIR

Wordle Türkçe 511 – YAĞCI

Wordle Türkçe 510 – İRİCE

Wordle Türkçe 509 – SARGI

Wordle Türkçe 508 – FASIK

Wordle Türkçe 507 – NİSAN

Wordle Türkçe 506 – RIZIK

Wordle Türkçe 505 – VOLTA

Wordle Türkçe 504 – DEBBE

Wordle Türkçe 503 – FİTRE

Wordle Türkçe 502 – YORUM

Wordle Türkçe 501 – CÜRÜM

Wordle Türkçe 500 – İÇERİ

499-480 numaralı Wordle TR cevapları

Wordle TR 23 Ocak 2023 tarihli cevaba geçmeden önce, diğer cevapları paylaşıyoruz. Şimdi gördüğünüz başlığımızın altında, 499-480 numaralı cevaplar yer alıyor. Yani, eğer geçmişe dair aradığınız yanıtla 499-480 numaraları arasındaysa, burada aramanızda fayda var. Ayrıca, bir hatırlatma olarak, bu başlıkları daha kolay bulabilmeniz için ayarladığımızın da altını çizmemizde fayda var.

Wordle Türkçe 499 – İÇERİ

Wordle Türkçe 498 – KAFİR

Wordle Türkçe 497 – PAYDA

Wordle Türkçe 496 – ETÇİL

Wordle Türkçe 495 – EVLAT

Wordle Türkçe 494 – ENDAM

Wordle Türkçe 493 – RÖGAR

Wordle Türkçe 492 – BALAT

Wordle Türkçe 491 – BESTE

Wordle Türkçe 490 – KIRMA

Wordle Türkçe 489 – TABUR

Wordle Türkçe 488 – TALİP

Wordle Türkçe 487 – TEKER

Wordle Türkçe 486 – DAVUL

Wordle Türkçe 485 – SÖZCE

Wordle Türkçe 484 – KORSE

Wordle Türkçe 483 – TUTKU

Wordle Türkçe 482 – RASIT

Wordle Türkçe 481 – AKTAR

Wordle Türkçe 480 – MEHAZ

479-456 numaralı Wordle TR cevapları

Wordle TR 23 Ocak 2023 tarihli cevaba geçmeden önce, diğer cevapları paylaşıyoruz. Şimdi gördüğünüz başlığımızın altında, 479-456 numaralı cevaplar yer alıyor. Yani, eğer geçmişe dair aradığınız yanıtla 479-456 numaraları arasındaysa, burada aramanızda fayda var. Ayrıca, bir hatırlatma olarak, bu başlıkları daha kolay bulabilmeniz için ayarladığımızın da altını çizmemizde fayda var.

Wordle Türkçe 479 – ABİYE

Wordle Türkçe 478 – BASEN

Wordle Türkçe 477 – KUMAŞ

Wordle Türkçe 476 – TÜRBE

Wordle Türkçe 475 – GAYUR

Wordle Türkçe 474 – SAÇIŞ

Wordle Türkçe 473 – ÇAMUR

Wordle Türkçe 472 – MELCE

Wordle Türkçe 471 – HÜCRE

Wordle Türkçe 470 – TORAK

Wordle Türkçe 469 – MOBİL

Wordle Türkçe 468 – KUKLA

Wordle Türkçe 467 – İLAHİ

Wordle Türkçe 466 – PETEK

Wordle Türkçe 465 – BUHAR

Wordle Türkçe 464 – TUZLU

Wordle Türkçe 463 – SEKİZ

Wordle Türkçe 462 – İSKOÇ

Wordle Türkçe 461 – HAKAN

Wordle Türkçe 460 – ARABA

Wordle Türkçe 459 – SEDİR

Wordle Türkçe 458 – KAPAN

Wordle Türkçe 457 – KURYE

Wordle Türkçe 456 – YAVUZ

Wordle TR bugün (23 Ocak 2023) hangi cevabı istiyor?

Şimdi, Wordle TR 23 Ocak 2023 için TESİS kelimesini cevap olarak bizden istiyor. Şimdi sizlere vermiş olduğumuz cevabı kullanabilirsiniz. Bu sayede, Wordle TR’de bugün verilen soruyu çözmüş olacaksınız. Fakat, bizim tavsiyemiz, kesinlikle öncesinde şansınızı denemeniz. Sonra, şansınız bitmeye yakınken cevap anahtarına bakmak daha iyi olacaktır. Zira, diğer türlü oyunun bir zevki ve anlamı kalmayacaktır. Şimdi, umarız ki sizlere faydalı olmuştur.

Biraz önce sizlere cevabı verdik. Şu anda, testi yaptıktan sonra cevabı nasıl kullanacağınız size bağlı. Oyunun tadını çıkarmaya bakmanızda kesinlikle fayda var. Önce şansınızı deneyin deriz biz. Sonra da, verdiğimiz cevabı kullanabilirsiniz. Böylece, daha iyi eğlenebilirsiniz.