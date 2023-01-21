Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
ilanlar
ilanlar
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1

Wordle günün kelimesi nedir? (5, 6, 7 harfli) 22 Ocak 2023 Pazar Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?

22 Ocak Pazar Wordle günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 22 Ocak Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle 6 harfli cevap ne? Wordle 7 harfli cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...

Wordle günün kelimesi nedir? (5, 6, 7 harfli) 22 Ocak 2023 Pazar Wordle Türkçe - İngilizce bugünkü kelime ne? Wordle İngilizce günün kelimesi ne?
Kamusaati
Kamusaati
21 Ocak 2023 Cumartesi 18:59

Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 22 Ocak Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle 6 harfli cevap ne? Wordle 7 harfli cevap ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...

Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:

22 Ocak Wordle günün kelimesi: Birazdan haberimizde yer alacaktır.

21 Ocak Wordle günün kelimesi: SERUM

WORDLE 6 HARFLİ CEVAP: Birazdan haberimizde yer alacaktır.

WORDLE 7 HARFLİ CEVAP: Birazdan haberimizde yer alacaktır.

22 Ocak Wordle İngilizce günün kelimesi: Birazdan haberimizde yer alacaktır.

21 Ocak Wordle İngilizce günün kelimesi: ALTER

WORDLE NEDİR?


Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.

WORDLE KELİME OYUNU NASIL OYNANIR?


Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
22 Ocak Pazar 2023 Resmi Gazete Kararları
22 Ocak Pazar 2023 Resmi Gazete Kararları
0
Gram Altın Düşmeye devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 22 Ocak Pazar 2023
Gram Altın Düşmeye devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 22 Ocak Pazar 2023
0
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (22 Ocak Pazar) Haftalık burç yorumları
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (22 Ocak Pazar) Haftalık burç yorumları
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.