Wifi Şifre Kırma Nasıl Yapılır? (%100 ÇALIŞIYOR) PROGRAMSIZ KOLAY YÖNTEM

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Wifi Şifre Kırma

Son zamanlarda kablosuz olarak da bilinen wireless hayatımızda büyük bir yer almaya başladı. Temelde yeni nesil modemlerin yaygınlaşması, modem şifresinin kırılması vb. sorularda artış var. Aşağıdaki popüler şifre kırma yöntemlerini öğrenerek bu işlemin nasıl yapıldığını anlayarak buna karşı önlem alabilirsiniz. Wifi şifre kırma nasıl yapılır:

Wifi şifresi nasıl kırılır Programsız: Wpa2 psk ve wpa gibi güçlü bir şifreleme sistemi kullanmayan, yani wep gibi basit bir kodlama yapısına sahip şifreler programsız olarak yakalanır. Bunun için bilgisayarınızın komut istemi arayüzüne gerekli kodları yazmanız yeterli olmaktadır. Yine bir önceki yöntemde olduğu gibi bu yöntemde de ekrana bilinmeyen bir kod yazarsanız kişisel bilgilerinizin başkası tarafından ele geçirilebileceğini unutmamalısınız.

Wpa2 psk ve wpa gibi güçlü bir şifreleme sistemi kullanmayan, yani wep gibi basit bir kodlama yapısına sahip şifreler olarak yakalanır. Bunun için bilgisayarınızın komut istemi arayüzüne gerekli kodları yazmanız yeterli olmaktadır. Yine bir önceki yöntemde olduğu gibi bu yöntemde de ekrana bilinmeyen bir kod yazarsanız kişisel bilgilerinizin başkası tarafından ele geçirilebileceğini unutmamalısınız. Wifi şifresi nasıl kırılır uygulamalı: Wifi şifreleri güçlü bir kod yapısına sahip şifrelerden oluşur. Bu sebeple, kodları kırmak için üçüncü taraf bir şifre kırıcı programı indirmeniz ve cihazınıza yüklemeniz gerekir. Üçüncü taraf uygulamalar, güvenli olmadığı için kişisel bilgilerinizi ele geçirebilir. Bu uygulamaları kullanmamakta fayda var diyebiliriz.

Wifi Şifre Kırma Nasıl Yapılır? %100 Kesin Çözüm

Wifi şifresi nasıl kırılır sorusu, kablosuz bağlantı üzerinden internete giren hemen hemen tüm kullanıcılar tarafından sıkça sorulsa da kablosuz şifre kırma, programlı veya programsız olarak yapılabilir. Yazımızın devamında wifi şifrenizi kırmak isteyenlere karşı önlem alabileceksiniz.

Telefondan Wifi Şifresi Kırma 2022 Android iOS APK

Son zamanlarda kablosuz modemler ile cep telefonlarında internet kullanımı artmıştır. Hemen hemen tüm insanlar bilgisayar yerine mobil bir cihaz ile wifi üzerinden internete girerek sosyal medya, film ve oyunlarla vakit geçirmektedir. Genel olarak sosyal medya kullanımında büyük kolaylıklar sunan internete giren kullanıcılar, mobil internetin maliyeti nedeniyle Wi-Fi interneti tercih etmektedirler. Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar için bu küçük program ile wifi koruyucu şifresi kırma işlemi kolaylıkla yapılabilir. Bu işlem için aşağıdaki adımları izleyiniz.

Android veya iOS cihazlarınızın market uygulamasını açın ve arama kutusuna “ Wifi Warden ” yazın ve uygulamayı yükleyiniz.

” yazın ve uygulamayı yükleyiniz. Kurduğunuz programı açın ve wifi ağları arasında şifresini çözmek istediğiniz ağın üzerine uzun basarak “ MAC Adresi ” numarasını kopyalayınız.

” numarasını kopyalayınız. Cep telefonunuzda yüklü olan internet tarayıcı uygulamasını (Google Chrome vb.) açın ve adres çubuğuna adresi (http://wifihack.work/wps-pin-cevirici.html) giriniz.

Kopyalanan “MAC Adresi” numarasını alana yapıştırın ve “ WPS Pinini Bul ve Oluştur ” düğmesini tıklayın.

” düğmesini tıklayın. Oluşturulan PIN kodunu kopyalayarak “ Wifi Warden ” uygulamasını tekrar açın, ardından wifi şifresini çözmek istediğiniz ağa bir kez tıklayın.

” uygulamasını tekrar açın, ardından wifi şifresini çözmek istediğiniz ağa bir kez tıklayın. Ardından “Bağlan” butonuna tıklayın, sırasıyla “ WPS Kullanarak Bağlan” ve “PIN Girin “i seçin, kopyaladığınız PIN kodunu alana yapıştırın ve “Bağlan” seçeneğine basın.

“i seçin, kopyaladığınız PIN kodunu alana yapıştırın ve “Bağlan” seçeneğine basın. Wifi şifresini çözdünüz. Ağa bağlanabilirsiniz.

Bilgisayardan Wifi Şifre Kırma PC

Bilgisayarda wifi şifre kırmak için en etkili kablosuz şifre kırma yöntemi olan wifi dumpper ile wifi ağ şifrelerini saniyeler içinde yakalayabilirsiniz. Dumpper Programı, kablosuz modemlerin WPS açıkları sayesinde modemlerin wifi şifresini kıran bir programdır. Programın kullanımı çok kolaydır. Bunun için aşağıdaki yönergeleri sırasıyla takip edebilirsiniz.

Dumper kurulum dosyasını bilgisayarınıza indirin.

İndirilen dosyadaki yükleyici dosyasına çift tıklayarak dumpper programını bilgisayarınıza kurun.

Otomatik olarak açılan program ekranında “WPS” sekmesine giderek “Ara” butonu ile wifi ağlarını arayın.

Şifreyi çözeceğiniz wifi ağını seçin ve “Hızlı başla” düğmesine tıklayın.

Görünen küçük pencerede, şifresini çözmek istediğiniz wifi adını seçin.

Yaklaşık 2-3 dakika içinde şifre kırılacak ve wifi ağına bağlanacaksınız. 2 dk da wifi şifresi kırma işte bu şekilde gerçekleşmektedir.

Wifi Şifresi Kırma Engelleme (Önleme)

Wifi ağları çoğunlukla şifreli ağlar olduğu için güçlü bir şifre kullanmak bunu önlemenin etkili yollarından biri olmaktadır. Diğer bir işlem ise bazı kablosuz modemlerde bulunan wps seçeneği olmakta. Bu seçenek ile wifi şifreleri kolayca kırılıp girilebilir. Bu sebeple modem ekranınızda wps pin fonksiyonunu devre dışı bırakarak veya modem üzerinde bulunan WPS butonu ile wifi şifrenizin kırılmasını kolaylıkla önleyebilirsiniz.