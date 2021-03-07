WhatsApp'tan yayılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı tehlike saçıyor

Bir spor markasının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi olarak 1 milyon çift ayakkabı verdiğini içeren WhatsApp mesajı, sanıldığı kadar masum değil.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dolandırıcıların sıkça uğradığı bir platform,

Daha önce defalarca zararlı yazılımların uygulama üzerinden kullanıcılara yayıldığından bahsetmiştik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken, WhatsApp üzerinden yeni bir dolandırıcılık yöntemi yayılmaya başladı.

AYAKKABI MESAJINA DİKKAT

Son günlerde WhatsApp'ta, “Adidas Kadınlar Günü hediyesi! Adidas 1 milyon çift ayakkabı veriyor!” başlıklı bir mesaj dolaşıyor.

Böyle bir ileti alan kullanıcıları uyaran siber güvenlik kuruluşu Bitdefender’ın Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, mesajla birlikte gönderilen linke tıklanmaması gerektiğini söyledi.

TIKLANDIĞINDA DİĞER KİŞİLERE GİDİYOR

Kadınlar Günü’nü fırsat bilerek 1 milyon çift ayakkabı hediye edildiğini belirten WhatsApp mesajındaki linke tıklandığında ise aynı mesaj, tıklayan kullanıcının kişi listesindeki herkese gidiyor.

Şirketin böyle bir hediye dağıtımının olmadığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kullanıcılara şu uyarılarda bulundu:

1- Bir mesaj içeriğinde resmi logoların olması o mesajın gerçekten o kurumdan geldiği anlamına gelmez.

2- WhatsApp mesajı sizden yalnızca iletideki linke tıklamayı istese bile tıklamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama mesajıdır.

3- Kampanya ve hediye gibi bir mesaj içeriği gördüğünüzde bilgileri, şirketin kendi web sitesine girerek kontrol edin.

4- Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek mobil bir güvenlik çözümü kullanın.