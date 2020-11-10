WhatsApp'tan polisin uygulama yerlerini paylaşanlara soruşturma Bursa'nın İnegöl ilçesinde, WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaları paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
WhatsApp'tan polisin uygulama yerlerini paylaşanlara soruşturma
WhatsApp'tan polisin uygulama yerlerini paylaşanlara soruşturma Bursa'nın İnegöl ilçesinde, WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaları paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaları paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir grubun kurduğu WhatsApp grubunda, polis ekiplerinin uygulama noktalarını paylaşarak denetimlerden kaçtığı bilgisine ulaştı.
Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, belirledikleri grup üyesi yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma başlattı.
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