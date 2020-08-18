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Whatsapp profil fotoğrafı paylaşımı suç mudur!

Whatsapp profil fotoğrafı paylaşımı suç mudur! Ayrıca değerlendirmesinde; profil resmini paylaşan kişinin 'herhangi bir hukuka uygunluk sebebi var mı? Kastı var mı? ya da bilebilecek durumda mı çok iyi araştırılmalıdır'diyerek, sadece watsapp profilini paylaşmanın suç olmayacağına dair yerel mahkemenin verdiği beraat kararını onamıştır.

Whatsapp profil fotoğrafı paylaşımı suç mudur!
18 Ağustos 2020 Salı 11:15

Yargıtay , whatsapp programında kullandığı çocuğunun görüntüsünü taşıyan profil fotoğrafının whatsApp programını kullanarak temin ettikten sonra telefonuna kaydettiği, daha sonra yanlışlıkla katılanın(zarar gören/şikayetçi)telefonuna bahse konu fotoğrafı göndermesi olayında,başlıbaşına sadece watsapp profilini paylaşmayı suç saymayan yerel mahkeme kararını onadı. Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 04/11/2015 tarihli 2015/3247 esas, 2015/16760 karar sayılı kararına konu olayda yüksek mahkeme gerekçe olarak,

Watsapp profiline, telefonunu kaydeden herkes tarafından ulaşılabileceğini; herkes tarafından bilinen ve/veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olan kişisel bilgilerin de, yasal anlamda “kişisel veri” olarak kabul edilmekte ise de, anılan maddenin uygulama alanının amaçlanandan fazla genişletilmesi olacağı,bu durumunda, uygulamada belirsizlik ve hemen her eylemin suç oluşturması gibi olumsuz sonuçların doğurabileceği gibi nedenlerle maddenin uygulamasında dikkatli davranılması gerektiğini değerlendirmiştir.

Ayrıca değerlendirmesinde; profil resmini paylaşan kişinin 'herhangi bir hukuka uygunluk sebebi var mı? Kastı var mı? ya da bilebilecek durumda mı çok iyi araştırılmalıdır'diyerek, sadece watsapp profilini paylaşmanın suç olmayacağına dair yerel mahkemenin verdiği beraat kararını onamıştır.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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