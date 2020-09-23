WhatsApp'a bomba özellik! Whatsap mesajları kendi kendine silinecek mi? Zaman ayarlı mı olacak

WhatsApp'ın Android beta sürümüne, otomatik kaybolan medya özelliği eklendi. Bu durum, yeni özelliğin çok yakında tüm kullanıcılara sunulacağını gösteriyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan, evine kapandı. Bu durum, sosyal medya kullanımını ve anlık mesajlaşma uygulamalarına olan ilgiyi de bir hayli artırdı.



Koronavirüs nedeniyle en çok ilgi duyulan uygulama ise WhatsApp oldu. Ancak bu durum, platformda çok fazla gizlilik endişelerine neden olmaya başlamıştı.



WHATSAPP'A OTOMATİK SİLİNEN MEDYA ÖZELLİĞİ EKLENECEK



WhatsApp geliştiricileri, Android beta sürümüne kendi kendine kaybolan medya özelliğini ekledi. Bu özelliği kullanarak gönderilen veya alınan mesajlar, sohbetten çıktıktan sonra otomatik olarak silinecek.



Bu özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları, medya gönderme butonunun hemen sağ tarafında "1" yazan yeni bir buton daha görecek. Bu butonu kullanarak karşı tarafa gönderilen fotoğraf, video veya diğer medyalar, karşı taraf sohbetten çıktığında otomatik olarak silinecek.



Ayrıca karşı tarafa, gelen medyanın tek seferlik olduğu da bildirilmiş olacak. WhatsApp, her ne kadar bu özelliği güvenlik için yayınlayacak olsa da kullanıcıların ekran görüntüsü veya kaydı alarak gelen fotoğraf ve videoları kaydetme ihtimali var.



WhatsApp'ın bu soruna nasıl bir çözüm sunacağı ise merak konusu. Kaybolan medya özelliği şu anda WhatsApp beta sürümüne eklendi. Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.

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