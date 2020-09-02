Washington Post'ta yayınlanan Türkiye analizi

Türkiye'nin askeri gücünü iyice göstermeye başlaması Amerikan medyasının dikkatini çekti. Washington Post, Osmanlı'dan sonra Türk ordusunun ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösterdiğini yazdı.

Türkiye, Amerika ve Avrupa ülkelerinin tüm tehditvari açıklamalarına rağmen bölgede hakim güç haline gelmeye başladı.

Suriye'de yapılan planları düzenlediği askeri harekatlarla yerle bir eden Türkiye, Doğu Akdeniz'de oynanan oyunları da askeri hamleler ve siyasi anlaşmalarla boşa çıkardı.

TÜRK ASKERİ HER YERDE

Irak, Suriye, Libya, Azerbaycan, Katar, Somali, Afganistan ve KKTC...

BÖLGESEL GÜÇ TÜRKİYE

Türkiye geniş bir alanda askeri varlığını devam ettirerek bölgedeki denge unsurlarını kendi çıkarları doğrultusunda eşitlemeye başladı.

OSMANLI'DAN SONRA İLK..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda inşa edilen bu güçlü süreç, Amerikan medyası tarafından mercek altına alındı.

Ülkenin en çok okunan gazetelerinden biri olan Washington Post'ta yayınlanan analizde; Türk ordusunun Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından ilk kez bu kadar geniş bir küresel ayak izine sahip olduğunu yazdı.

Bilindiği üzere; Türkiye, Suriye'de Amerika ve Avrupa'nın desteklediği teröristleri Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile etkisiz hale getirdi ve bölgede barış ortamını sağladı.

Türk askeri, Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonlarla da terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurdu.

Libya'daki dengeleri değiştiren de Türk askeri oldu.

Bölgede Hafter güçlerine karşı meşru hükümete verilen destekle başarılı sonuçlar alındı. Türkiye'nin SİHA ve İHA'larla bölgede yaptığı başarılı operasyonlar defalarca dünya medyasında yer aldı.

Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin karşısında birçok ülke var. Yunanistan ve Rumlar arkalarına aldıkları destekle Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışsa da Türkiye Mavi Vatan parolasıyla güçlü yumruğunu yeniden masaya vurdu.