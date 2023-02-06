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Volkan Demirel'in gözyaşları: İnsanlar enkaz altında, yardım edin

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem birçok can kaybına yol açtı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Volkan Demirel'in gözyaşları: İnsanlar enkaz altında, yardım edin
Kamusaati
Kamusaati
06 Şubat 2023 Pazartesi 13:10

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

Çok sayıda can kaybı olan ve 10 ilde hissedilen deprem, Hatay'da da yoğun şekilde hissedildi.

"Yardım edin"

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, sosyal medyada bir canlı yayın açarak depremzedelere yardım ulaşmadığını söyledi.

Deneyimli teknik adam yayın sırasında gözyaşlarını tutamazken, paylaşımında ise "Yardıma muhtaç insanlar var. Neredesiniz ekipler..." ifadelerine yer verdi.

"Lütfen yardım! Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum. Lütfen yardım. Sadece Hatay değil, çevre illerimizde de durum aynı. Ne imkanınız varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. İnsanlara ulaşamıyoruz. Kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Herkes perişan. Herkes can çekişiyor. Allah rızası için yardım edin..."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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