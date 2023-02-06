Volkan Demirel'in gözyaşları: İnsanlar enkaz altında, yardım edin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

Çok sayıda can kaybı olan ve 10 ilde hissedilen deprem, Hatay'da da yoğun şekilde hissedildi.

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, sosyal medyada bir canlı yayın açarak depremzedelere yardım ulaşmadığını söyledi.

Deneyimli teknik adam yayın sırasında gözyaşlarını tutamazken, paylaşımında ise "Yardıma muhtaç insanlar var. Neredesiniz ekipler..." ifadelerine yer verdi.

"Lütfen yardım! Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum. Lütfen yardım. Sadece Hatay değil, çevre illerimizde de durum aynı. Ne imkanınız varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. İnsanlara ulaşamıyoruz. Kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Herkes perişan. Herkes can çekişiyor. Allah rızası için yardım edin..."