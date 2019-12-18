Vodafone Dünya Çapında İlk İmzasında Türk Babalar İle Başlattı

Vodafone’den Babaya da 16 Hafta Ücretli Doğum İzni 16 Hafta Ücretli Babalık İzni

Vodafone'den Babalara Müjde!

Vodafone’den Babaya da 16 Hafta Ücretli Doğum İzni

Vodafone Grubu, 4 yıl önce tüm dünyada her seviyeden kadın çalışanına yönelik başlattığı global doğum izni politikasının kapsamını genişletti. Yeni ebeveyn olan çalışanlarına çocuklarıyla daha çok vakit geçirme imkânı sunarak destek olmayı hedefleyen Vodafone ailesi, çalışma gösterdiği ülkelerde tüm çalışanlarına 16 hafta tam ücretli ebeveyn izni verecek. Eşi doğum yapan veya evlat edinerek anne babalara olan Vodafone çalışanları, ilk 18 ay içinde, istedikleri bir tarih aralığında, 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabilecek. Bu hak, toplu olarak kullanılabileceği gibi, maksimum 4 blok halinde de planlanabilecek. Vodafone çalışanları ayrıca, işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabilecek.

Yılbaşından İtibaren İlk Türkiyeden Başlıyor!

Bu uygulama dünyada ilk kez Türkiye’de 1 Ocak 2020 itibaren uygulanmaya başlanacak. Vodafone ailesi,1 Nisan 2020 itibarıyla devreye alınacak yeni ebeveyn izni uygulamasını, Mart 2021 sonu itibarıyla da Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve ABD’yi kapsayan 24 Vodafone ülkesinde, cinsiyet, cinsel yönelim ya da hizmet süresi fark etmeksizin, doğum yapmamış tüm ebeveynlere hizmete başlayacak.

Vodafone’un daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlamayı amaçladığı ve bu yolculukta herkesi kapsamak istediğini vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, “Vodafone’un çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği konularındaki taahhüdünün bir sonucu olarak geliştirilen yeni global ebeveyn izni politikası da bu anlamda çok önem verdiğimiz bir uygulama. Ebeveyn olan her çalışanımıza, alacağı iznin mali durumu ya da kariyeri üzerindeki etkisini düşünmeden çocuğuyla daha çok vakit geçirme imkânı sağlayacağız. Bu uygulamamız, cinsiyet eşitliğini desteklemesi açısından da çok kıymetli bir adım” dedi.

Ara veren Anne'de işe dönebilsin diye

2025 yılına kadar kadınlar için dünyanın en iyi işverenlerinden olmayı hedefleyen Vodafone, binlerce bayanın kariyer gelişimine destek sağlayıp ekonomik hayata katılmasını teşvik ediyor. Bu doğrultuda 2017 yılında global işe alım programı ReConnect’i tanıtan Vodafone, bu programla, ailevi nedenlerle uzun yıllar iş hayatından uzak kaldıktan sonra tekrar çalışmak isteyen kadınlara destek olmayı

hedefliyor. Bülent Bayram bugüne kadar bu Vodafone Türkiye’de 25 çalışanın bu programdan faydalandığını belirtti.

Aile içi şiddet prosedürü

Vodafone Grubu ayrıca, geçtiğimiz mart ayında, aile içi şiddetin belirtilerinin tanınması, çalışana bayana destek olunması ve çalışanın konuyla ilgili doğru yere yönlendirilmesini amaç sağlayan Aile İçi Şiddet Prosedürü’nü yayınladı. Bu prosedürle, şiddete maruz kalan çalışanlara 10 güne kadar ek izin ve finansal destek sağlanacak . Çalışanlar, Vodafone Aile İçi Şiddet Destek Hattı aracılığıyla psikolojik ve hukuki danışmanlık alabileceklerdir

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