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Vladimir Zelenskiy'den ülkeden kaçan vekil ve iş adamlarına çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya işgali ihtimaline karşı ülkeden özel uçaklarla kaçan milletvekili ve iş adamlarına çağrı yaparak "24 saat içinde dönün" dedi.

Vladimir Zelenskiy'den ülkeden kaçan vekil ve iş adamlarına çağrı
14 Şubat 2022 Pazartesi 22:58

Ukrayna ve Rusya arasındaki her geçen gün daha da artan Donbas gerilimi sürüyor.

Bu kapsamda diplomasi trafiği de devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya geldi.

Zelenskiy ve Scholz, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ZENGİNLER UÇAKLARIYLA KAÇTI

Zelenskiy toplantıda Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı ihtimaline karşı ülkeyi özel uçaklarla terk eden milletvekilleri ve iş adamlarına seslendi.

Gerilimin yüksek seviyeye çıkmasının ardından Rusya'nın Ukrayna'yı bu hafta başından itibaren işgale başlayacağı yönündeki iddialarla birlikte ülkeden kaçış da başladı.

Ukraynalı milletvekilleri, oligarklar ve zengin iş adamları özel uçaklarıyla birlikte bir bir ülkeden ayrılmaya başlamıştı.

"24 SAAT İÇİNDE DÖNÜN"

Zelenskiy ülkeden kaçanları uyararak, "Kalanlar bizimle olanlardır ve bizdendir. Fazlalıklar gider, Ukrayna vatandaşları kalır. Size 24 saat içinde ülkeye dönme çağrısı yapıyorum. Aksi halde haklarında ciddi kararlar almak zorunda kalırız ve bu kararları alırız" ifadelerini kullandı.

"DİPLOMATİK ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Scholz ise yaptığı konuşmada, “Öncelikle diplomatik bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Herhangi bir askeri tehlike durumu olmamasına rağmen Rusya'nın Ukrayna sınırındaki tatbikatlarının kabul edilir bir durum değildir. Rusya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bir kez daha ihlal ederse, ne yapacağımızı biliyoruz" dedi.

Öte yandan Scholz, yarın Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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