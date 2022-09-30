Vladimir Putin yeni kararneyi imzaladı: 120 bin kişi askere alınacak

Putin'in Rusya Federasyonu vatandaşlarının askerlik hizmeti için sonbaharda askere alınmasına ilişkin imzaladığı kararnameye göre, güz celp döneminde 120 bin kişi askere alınacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin yapılan tek taraflı referandumun ardından Rusya topraklarına katıldığını açıkladı.
Ayrıca Putin, geçtiğimiz günlerde kısmi askeri seferberlik ilan ettiğini duyurdu.
Ruslar başka ülkelere gitmeye başladı
Rusya’da kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından çok sayıda Rus vatandaşı, birliklerine teslim olmak yerine Türkiye’de dahil başka ülkelere gitmeye başladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni bir kararname daha imzaladı.
120 bin kişi askere alınacak
Vladimir Putin, Rusya Federasyonu vatandaşlarının askerlik hizmeti için sonbaharda askere alınmasına ilişkin bir kararnameye imza attı.
Kararnameye göre güz celp döneminde 120 bin kişi askere alınacak.