EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1

Vladimir Putin, nükleer saldırı tatbikatını denetledi

Moskova yönetimi, Ukrayna savaşı sırasında dikkat çeken bir tatbikata imza attı. Kremlin, "Füzeler, hedeflerine ulaştı" dedi.

Vladimir Putin, nükleer saldırı tatbikatını denetledi
Kamusaati
Kamusaati
26 Ekim 2022 Çarşamba 19:06

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, durum merkezinden kara, deniz ve hava stratejik caydırıcı güçlerin yıllık tatbikatını izledi.

Rus ordusunun, Ukrayna'ya nükleer saldırı düzenleyebileceği iddia ediliyor.

Putin’in kimyasal ve taktik nükleer silahları kullanma ihtimali sorulan ABD Başkanı Joe Biden, "Sakın, sakın, sakın. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyen şekilde değiştirirsin." uyarısında bulunmuştu.

Nükleer saldırı misillemesi görevleri icra edildi

Kommersant'ın aktardığına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri, muhtemel bir düşman nükleer saldırısına yanıt olarak büyük nükleer saldırı misillemesi görevlerini icra etti.

Tatbikat sırasında Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun raporunu dinledi.

Rusya'dan dikkat çeken tatbikat

Kremlin'e göre, Plesetsk'ten Yars kıtalararası balistik füzesinin ve Barents Denizi'nden Sineva balistik füzesinin fırlatılması Kamçatka'daki Kura test sahasında gerçekleştirildi.

Tatbikatta kullanılan Tu-95MS uzun menzilli uçaklarının da seyir füzeleri fırlattığı kaydedildi.

Kremlin: Tüm füzeler, hedeflerine ulaştı

Askeri komuta ve kontrol organlarının hazır olup olmadığı, komuta ve kontrolü organize etmede liderlik ve operasyon personelinin becerilerinin kontrol edildiği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Stratejik caydırıcılık kuvvetlerinin eğitimi sırasında öngörülen görevler eksiksiz olarak tamamlandı. Tüm füzeler, belirtilen özellikleri teyit ederek hedeflerine ulaştı." denildi.

"Ukrayna topraklarını biyolojik deneyler için test alanı yaptılar"

Vladimir Putin, yaptığı açıklamada, Ukrayna topraklarının "askeri biyolojik deneyler için test alanı" haline getirildiğini savundu.

Stratejik caydırıcı güçlerin, hipersonik ve nükleer silahlar dahil balistik füze fırlatma tatbikatları en son 19 Şubat'ta yapılmıştı. Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte tatbikatı izlemişti.

Putin: Blöf değil

Rusya Devlet Başkanı, 27 Şubat'ta, Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi moduna geçirmesini emretmişti.

Öte yandan Putin, "Rusya'yı korumak için elimizdeki tüm araçları kullanacağız, bu bir blöf değil." açıklamasında bulunmuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 27 Ekim Perşembe 2022
Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 27 Ekim Perşembe 2022
0
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (27 Ekim Perşembe) Haftalık burç yorumları
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (27 Ekim Perşembe) Haftalık burç yorumları
0
Ali Palabıyık'a ceza kapıda
Ali Palabıyık'a ceza kapıda
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.