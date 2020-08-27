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Virüs sürecinde şalgam suyu içmek için 10 sebep

Koronavirüs sürecinde şalgam suyuna ilgi arttı. Şalgam suyu sadece içecek olarak değil salatalarda, yemeklerde ve makarnalarda da kullanılıyor. Peki, şalgam suyu neye iyi geliyor?

Virüs sürecinde şalgam suyu içmek için 10 sebep
27 Ağustos 2020 Perşembe 01:01
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Şalgam suyu siyah havuç ve şalgamın doğranması ile belirli aşamalardan geçirilerek hazırlanıyor. Türkiye'de çok sevilen içecekler arasında yer alan şalgam suyunun faydaları haberimizde.

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Koronavirüs sürecinde şalgam suyunun probiyotik gücü olduğu ve bağışıklığa iyi geldiği belirtiliyor. 

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Şalgam suyu ağız içerisindeki yaraları önler.

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Eklem şikâyetlerini azaltır.

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Şalgam suyu içerdiği antioksidan ile yaşlanma belirtilerini azaltır ve cildi C vitamini ile besleyerek korur.

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Soğuk algınlığına iyi geldiği söylenen şalgam suyu, kuru öksürüğe ve boğaz iltihaplanmasına iyi gelir. 

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Akciğerleri ve bronşları temizler.

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Böbrek taşlarını ve kumunu düşürmeye yardımcı olur.

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Toksinleri temizler.

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Çıban ve egzama gibi bazı cilt hastalıklarına şifa olur. Tonik olarak uygulandığında kaşıntıyı azaltır.

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Şalgam lif bakımından oldukça zengindir ve lifler vücutta şişerek tokluk hissi verir. Sürekli yeme isteğini kesici özelliğe sahip olduğundan kilo vermeye çalışanlara yardımcı olur.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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